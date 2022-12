BIagio Nazzaro, colpo Marengo per completare l'organico

Mancava ancora una pedina di spessore a centrocampo per dare maggiore equilibrio alla Biagio Nazzaro, e quell’elemento è arrivato. Ora, ogni reparto della rosa è stato rafforzato e mister Pazzaglia può finalmente contare su un organico completo e all’altezza. L’ultimo arrivo in casa rossoblù, giunto al crepuscolo di un anno tutto da dimenticare, è Elias Marengo, classe ’96, motorino del centrocampo con esperienze pregresse in Serie C coi piemontesi del Cuneo e in Serie D con i rossoblù della Civitanovese, balzato alla luce dei riflettori per la sua militanza nelle file dell’Anconitana marconiana, proseguita successivamente nel Fabriano Cerreto prima e nel Chiesanuova poi.

Nelle prossime ore potrebbe arrivare un ulteriore rinforzo, sebbene l’organico sia ad ogni modo già ampio e permette diverse soluzioni, che potranno garantire maggiore respiro al mister e alla squadra. La posizione di classifica è ancora difficile, ma con le mosse cosiddette “di riparazione” si è cercato di supplire agli errori commessi in estate. Tanti in movimenti in entrata ed in uscita della Biagio in questo mercato invernale: non indossano più la centenaria casacca rossoblù il difensore Mattia Giovagnoli, approdato al Marina di Fenucci, il centrocampista Andrea Moriconi, accasatosi a Trodica e l’attaccante Lorenzo Alessandroni, tornato a Osimo. Sono arrivati il portiere Diego Lanari, i due difensori Daniele Mozzoni e Mattia Ortolani, il centrocampista Elias Marengo e gli attaccanti Carlo Coppari e Davide Montagnoli. Con questa rosa, completamente rinnovata e debitamente rinforzata, i rossoblù proveranno a voltare pagina ed a guardare con maggiore fiducia al prosieguo del torneo.