Mondolfo impeccabile al "Longarini", Simone affonda la Vigor Castelfidardo

L’Atletico MondolfoMarotta conferma la sua vocazione casalinga centrando la sua sesta vittoria interna, la quinta consecutiva ed anche la quarta di fila senza subire reti. Vittima di turno la Vigor Castelfidardo, che incomincia questo 2023 fallendo la chance di dare continuità ai successi in trasferta (dopo i blitz sui campi di Chiaravalle contro la Biagio e soprattutto di Montecchio) ed avvicinare così una zona play-off per cui la concorrenza si fa ulteriormente agguerrita. Buono l'approccio dei Blaugrana che cominciano il match all’insegna della concentrazione, e dopo un tiro da fuori al 2’ di Baccarini che mette in difficoltà Montesi, cominciano a spingere mantenendo sotto pressione la retroguardia del Castelfidardo.

Prima occasione per i padroni di casa al 15’ con Cordella che su cross di Travaglini non arriva di un soffio ad anticipare di testa il portiere ospite. E’ il preludio alla rete che arriva poco dopo metà tempo: l’inzuccata vincente è di Simone, che manda la sfera alle spalle di Lombardi sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina di Polverari. L’Atletico sfiora anche il raddoppio con Cordella, ben imbeccato da Pompei, su cui l’estremo difensore biancazzurro si oppone con efficacia. Ma prima del duplice fischio c’è spazio anche per la Vigor: Montesi al 36’ risponde presente sulla conclusione di Rombini, ed al 45’ è puntuale nel bloccare il tentativo dalla distanza di Baccarini.

Nella ripresa è costante il forcing dei fidardensi alla ricerca del pari, ma la retroguardia pesarese è sempre attenta a non concedere troppi spazi. Brividi per i blaugrana al 58’ con un pallone che danza nell’area piccola senza che nessun attaccante ospite riesca a trovare la deviazione, ed al 62’ con un tentativo in diagonale di Pennacchioni che non trova lo specchio della porta. Al termine di un lunghissimo recupero – sette i minuti concessi – l’Atletico può festeggiare rilanciando le proprie quotazioni nella lotta per un posto play-off.

Il Tabellino:

ATLETICO MONDOLFOMAROTTA-VIGOR CASTELFIDARDO 1-0 (1-0 p.t.)

ATLETICO MONDOLFOMAROTTA: Montesi, Travaglini, Pacenti, Morganti, Marzano, Simone (76’ Creatore), Fraternali (91’ Frulla), Marconi, Cordella, Polverari (81’ Biondi), D. Pompei (67’ Bertarelli). All. A. Pompei

VIGOR CASTELFIDARDO: Lombardi, Baccarini, Calligari (53’ Romagnoli), Maccari, Ballarini, Santoni, Terrè (61’ Kante), Guercio, Pennacchioni, Mosca, Rombini. All. Manisera

ARBITRO: Pasqualini (MC)

ASSISTENTI: Dahou (Jesi), Illuminati (MC)

RETE: 24’ Simone