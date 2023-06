Cordella ai supplementari salva il Mondolfo, il Marzocca lascia la Promozione

Il Marzocca saluta la Promozione. L’Atletico vince di misura a conclusione di una battaglia durata oltre due ore e riesce così a mantenere la categoria. Non riesce il blitz all’Olimpia di Barattini, obbligata a bissare l’affermazione di due settimane fa per evitare la retrocessione, e nell’arco dei 120’ in più di una circostanza vicina alla rete, prima del guizzo del bomber Cordella – in imperfette condizioni fisiche – che al secondo over time spiana la strada ai padroni di casa. Gara contratta nelle prime fasi, complice l’importanza della posta in palio: prima azione da gol al 23’, dopo un incursione centrale di Pacenti con Marconi che dal limite spara un sinistro deviato da Giovagnoli in angolo. Sugli sviluppi del corner colpo di testa di Simone che termina a lato. Al 34’ Morganti serve una palla al bacio a beneficio di Bracci in area, ma il fantasista blaugrana si fa ipnotizzare da Giovagnoli che respinge, mentre tre minuti più tardi Morganti spara dal limite ben servito da Bertarelli con la palla che scheggia la traversa. L’Olimpia si fa vivo nel finale di tempo recuperando una sfera persa in modo sanguinoso da Fraternali: provvidenziale Montesi che disinnesca il diagonale di Canulli su assist di Montanari.

Una ripresa nel complesso avara di emozioni si apre con il Marzocca subito arrembante: gli ospiti vanno vicini all’1-0 con la girata di Paolini sulla quale il portiere locale risponde presente, e reclamano per un contatto in area che causa la caduta di Canulli, ma per l’arbitro non ci sono gli estremi per decretare il rigore. L’ultimo brivido dei 90 regolamentari è su un’azione personale di Frulla che davanti a Giovagnoli non inquadra lo specchio della porta. Nei supplementari la fatica comincia a farsi sentire: i primi 15’ non fanno registrare spunti interessanti, mentre il secondo over time inizia con Canulli che alza troppo la mira da posizione privilegiata sciupando il pallone del possibile 1-0. A metà tempo la rete che condanna il Marzocca: apertura di Frulla per Bertarelli, il quale porge a Cordella appena entrato che fulmina Giovagnoli. L’Atletico mette in cassaforte la salvezza, certificata poco dopo dal triplice fischio, per l’Olimpia un k.o. che si traduce in un amara discesa in Prima Categoria.

Il Tabellino:

ATLETICO MONDOLFOMAROTT-OLIMPIA MARZOCCA 1-0 (0-0 p.t.)

(dopo tempi supplementari)

ATLETICO MONDOLFOMAROTTA: Montesi, Curzi (94’ Piccioli) Orciani (77’ Giobellina), Morganti, Simone, Travaglini, Marconi (98’ Pompei), Fraternali, Bertarelli, Bracci (68’ Frulla) Pacenti (98’ Cordella). All. Sartini

OLIMPIA MARZOCCA: Giovagnoli, Asoli, Santi Amantini (46’ Rossi), Montanari, Tomba, Breccia (82’ Pierucci), Arsendi (93’ Rossetti), Abbruciati (105’ Felicissimo), Canulli, Paolini, Pigini (105’ Spanò). All. Barattini

ARBITRO: Barbatelli (MC)

ASSISTENTI: Aureli (San Benedetto del Tronto), Bara (MC)

RETE: 112’ Cordella