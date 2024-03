Arrigo Sacchi nelle Marche: il 9 aprile "Il Realista Visionario" all’Hotel Federico II di Jesi

JESI – Arrigo Sacchi, uno dei più grandi manager della storia del calcio mondiale, sarà ospite nelle Marche. Martedì 9 aprile, a partire dalle ore 19, presenterà all’Hotel Federico II di Jesi il suo nuovo libro “Il Realista Visionario – Le mie regole per cambiare le regole”, edito da Cairo. L’evento, realizzato in collaborazione con Milan Club Jesi e Milan Club Castelfidardo, sarà presentato da Luigi Brecciaroli di Radio Arancia con il giornalista Marco Lollobrigida (Vice Direttore Rai Sport) e il giornalista Daniele Bartocci (vincitore del premio 100 Eccellenze Italiane) nelle vesti di moderatori. Nell’occasione si terrà una cena a buffet al costo di 35 Euro a Persona. Per gli appassionati ci sarà la possibilità di acquistare il libro il quale potrà essere autografato dall’autore. Un volume appassionante e ricco di emozioni, scritto con Leonardo Patrignani e con la prefazione di Pep Guardiola, che rappresenta la terza opera biografica del profeta di Fusignano, dopo il grande successo con “Calcio totale” nel 2015 e “La coppa degli immortali” nel 2019.

Tra approcci innovativi, segreti professionali e indelebili ricordi del Milan degli Immortali, in questo libro Arrigo Sacchi apre idealmente le porte del suo spogliatoio per rivelare anche forti segreti valoriali. Come convincere un team di lavoro che quello che ha fatto fino a quel momento deve essere cambiato? Quali sono i primi passi da compiere in una realtà nuova e profondamente conservatrice? Come scegliere al meglio il leader di un team? Questo e molto altro ancora nel libro che verrà presentato all’Hotel Federico II di Jesi nella serata di martedì 9 aprile. Di certo con i suoi metodi e la sua filosofia pragmatica e visionaria il profeta di Fusignano ha conquistato stima, fiducia e ammirazione di palloni d’oro come Ruud Gullit. Ma anche di un combattente divenuto “leader calmo” come Carlo Ancelotti, e di ex giocatori tra loro molto differenti che ispirandosi ai suoi valori si sono tramutati in tecnici straordinari, uno su tutti Pep Guardiola.