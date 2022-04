Ancona, verso la trasferta di Siena: oltre Moretti out Palesi e Faggioli

ANCONA- Cercare di lasciarsi alle spalle un periodo fin troppo altalenante per ritrovare la retta via in direzione playoff. Mancano tre giornate al termine della regular season in Lega Pro e l’Ancona, sabato 9 aprile alle 14.30, sarà di scena all’Artemio Franchi di Siena. Lo sarà con qualche cerotto e squalifica di troppo viste le assenze per infortunio di Federico Moretti e Luca Palesi e la squalifica di Alessandro Faggioli. Due ko in attacco e uno a centrocampo che costringeranno mister Gianluca Colavitto a rivedere qualche rotazione. I dorici hanno bisogno di un punto per accedere aritmeticamente ai playoff mentre i toscani, partiti con ben altre ambizioni, dovranno mantenersi distanti dalla zona playout. All’andata terminò 3-2 per l’Ancona con la grande rimonta conclusa dalla rete all’ultimo minuto di Delcarro che fece esplodere il Del Conero.

Per quanto riguarda la prevendita, i tagliandi per il settore ospiti (646) saranno acquistabili fino alle 19 di venerdì sul circuito CiaoTickets, sia online sia nei punti vendita indicati sul territorio come Casa Musicale di corso Stamira, Tabaccheria della Stazione, Tabaccheria Cardinali in via Martiri della Resistenza e Tabaccheria Scacco Matto in corso Amendola. Il costo sarà di 10 euro più diritti di prevendita. Per l’occasione il club “Noi biancorosse” organizzerà un pullman che partirà sabato mattina. Al fine di bloccare il mezzo il prima possibile, con relativa possibilità di risparmiare sui costi, le responsabili hanno chiesto agli interessati di comunicare la propria disponibilità entro e non oltre il pomeriggio di giovedì chiamando al 3339393922.

Infine, una novità nelle ultime fasi dei playoff. Nelle semifinali e finali, per un totale di sei partite, verrà utilizzato in maniera sperimentale il Var con l’ausilio di arbitri di Serie A e Serie B. Un primo passo verso l’obiettivo, che il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli vuole perseguire, di averlo per tutto il prossimo campionato 2022-2023.