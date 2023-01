Ancona Respect, in evidenza l'Under 17 in un proficuo tour de force

Inizio di 2023 all’insegna di un autentico tour de force per la formazione Under 17 dell’Ancona Respect. Un calendario fittissimo di impegni che ha però anche fatto registrare importanti progressi sotto il profilo dei risultati: nelle ultime sei uscite sono infatti arrivate tre vittorie, riscontro importante che conforta i progressi dal punto di vista del gioco, i quali però avevano portato una sola affermazione nel girone di andata. Ben diversa la marcia intrapresa dalle biancorosse nella seconda metà di stagione, con l’ultimo sigillo arrivato nel match contro la Yfit Macerata, in un scontro diretto per la metà della classifica.

La squadra dorica si è imposta 3-1 in un match valevole per la quarta giornata di ritorno: un successo maturato dopo l’iniziale svantaggio, ed un rigore fallito alla mezz’ora della prima frazione di gioco. Sono poi arrivati i due gol di Yasmin Mekkaoui che hanno ribaltato il punteggio, quindi l’espulsione per doppia ammonizione di Mazzieri ed infine la rete del definitivo 3-1 timbrata da Yasmine Irhoudane. Non si alleggerisce ancora l’agenda della formazione dorica, che infatti ha in programma il derby con l’Ascoli ed a seguire quello al “Dorico” con la Recanatese. Il programma prevedrà quindi la sfida sul campo del Pescara e quella tra le mura amiche con la Jesina.

Intanto, si sono nuovamente accesi i riflettori sulla prima squadra, in concomitanza con la partenza del campionato di Eccellenza. Un debutto sfortunato, quello dell’Ancona Respect, che nell'incontro d’esordio ha incassato una sconfitta per 3-2 contro la Vis Pesaro. Le doriche sono passate in vantaggio con Campanella per poi subire il ritorno della formazione pesarese che si è portata a condurre 3-1. Nella ripresa il forcing della biancorosse ha prodotto la rete di Micheloni, che ha accorciato le distanze ma non ha evitato la battuta d’arresto. Il rientro in campo è previsto domenica, nel secondo impegno in campionato a Porto San Giorgio contro la Mandolesi.