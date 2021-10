Ancona Respect, una nuova frontiera: «In cantiere tante novità all’insegna dell’inclusione»

I numeri fatti registrare dall’Ancona Respect in questa stagione sono un qualcosa che non si può ignorare. La società anconetana, impegnata da sempre nel calcio e nel sociale, non è più una scommessa ma è diventata una solida realtà. La presidentessa Silvana Pazzagli, nella settimana che porterà all’inizio ufficiale di moltissimi campionati per quel che concerne le giovanili biancorosse, ha fatto il punto della situazione svelando anche il segreto del suo club:

«Abbiamo tantissima carne al fuoco. L’esempio più bello da riportare è quello della formazione Under15 nazionale (guidata da mister Alessio Abram, ndr) che nell’ultima amichevole con una compagine consolidata come la Recanatese è riuscita a rimanere sempre in gara mostrando una crescita considerevole. Noi non selezioniamo, alleniamo. Abbiamo sempre voluto includere tutti e tutte ed oggi raccogliamo i frutti di questa scommessa».

Il futuro potrebbe riservare un ulteriore step all’Ancona Respect: «Sognare non costa nulla. La prospettiva di aprirci al maschile o proporre lo sport a chi è affetto da disabilità la stiamo valutando. La cosa importante, qualsiasi siano le decisioni, è il non snaturarsi. Siamo una società seria e con dei valori precisi, il nostro impegno sul territorio è sempre stato costante. Progetti come la psicoterapeuta per tutti, la spesa e il guardaroba solidale proseguono grazie all’impegno condiviso e questi aspetti ci rendono orgogliosi al pari di una vittoria sul campo».