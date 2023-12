Ancona-Pescara, gli highlights della gara ed il commento di Colavitto

Un punto da tenersi stretto. E’ il bottino regalato dall’ultimo impegno del 2023 all’Ancona, in un derby contro il Pescara che l’ha vista capace di segnare, creare, reagire ma anche di soffrire, specie nel secondo tempo che ha fatto emergere la qualità degli abruzzesi. Un primo tempo giocato alla pari dai biancorossi contro una delle formazioni più in forma del campionato nel mese di dicembre: era necessario reagire dopo la brutta battuta d’arresto di Vercelli, ed alla fine il pari si configura come premio ad una formazione che, al netto di errori e calo di intensità nella seconda metà di gara, ha mostrato di avere personalità e coraggio.

«Non sono d’accordo sul fatto che il Pescara meritasse di vincere – commenta il tecnico biancorosso, Gianluca Colavitto – e noi abbiamo fatto quello che dovevamo fare, mi fa piacere come si è comportata la squadra. Di fronte alla qualità dell’avversario abbiamo fatto una grande partita di sacrificio, e non dimentichiamoci che venivamo da una brutta sconfitta. Non mi è mai capitato di vincere una partita con la fortuna, credo che il risultato sia giusto: devo fare un plauso ai ragazzi, perché non era semplice scendere in campo con questo piglio dopo la sconfitta di Vercelli con il Sestri. Ed invece hanno saputo mettere in pratica quello che abbiamo preparato in settimana, hanno saputo tenere duro quando era il momento di farlo, restando aggrappati alla partita, e per questo dobbiamo guardare il bicchiere mezzo pieno».

Colavitto rimarca la soddisfazione per il risultato maturato al triplice fischio, con una sottolineatura inerente ad un episodio nel finale che avrebbe anche potuto regalare un epilogo diverso alla gara. «Peli si stava involando verso la porta – spiega il mister in merito all’occasione in contropiede nel finale, soffocata da un intervento arbitrale per un’irregolarità a centrocampo, ravvisata senza concedere il vantaggio – e l’arbitro ha fischiato un fallo, sarebbe stato opportuno lasciar correre. Ma comunque sono soddisfatto, io vado al di là dell’aspetto tattico: sono contento della prova che ha fatto la squadra, perché se sa soffrire vuol dire che un’anima. E’ vero che avremmo dovuto sfruttare meglio alcune occasioni, ma nel secondo tempo sono venute fuori le qualità del palleggio del Pescara. Questa era la partita che dovevamo fare, l’Ancona sta crescendo, questo è quello che voglio vedere»