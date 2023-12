Minuto 13: Dopo l'iniziale sbandamento post-gol, con un paio di ripartenze pericolose concesse ai padroni di casa, il Pescara sembra essere rientrato in partita e cominciare a pressare alto.

Cioffi lavora bene un pallone sulla sinistra, salta secco Floriani e mette un traversone basso, intercettato da Saco che con il tacco, seppur non in maniera pulitissima riesce a beffare Plizzari e mette dentro il suo secondo gol stagionale

Minuto 6: COLI SACO!! ANCONA SUBITO AVANTI - ANCONA-PESCARA 1-0!!

Minuto 2: Inizio intraprendente dell'Ancona: Brosco chiude su Spagnoli e primo corner della gara per i biancorossi.

Minuto 1: CALCIO D'INIZIO

Le formazioni ufficiali:

ANCONA: Vitali, Clemente, Cella, Pellizzari, Martina, Gatto, Saco, Paolucci, Spagnoli, Cioffi, Energe. All. Colavitto

A disposizione: Perucchini, Testagrossa, Nador, Peli, Marenco, Agyemang, Kristoffersen, Dutu, Radicchio, Barnabà, Mattioli, Gavioli, Basso.

PESCARA: Plizzari, Milani, Brosco, Mesik, Floriani, Squizzato, Dagasso, Aloi, Cangiano, Merola, Cuppone. All. Bucaro

A disposizione: Ciocci, Barretta, Di Pasquale, Masala, Vergani, Accornero, Tunjov, Pierno, Mora, Manu, Staver, Moruzzi, De Marco, Tommasini.

Riflettori accesi al Del Conero per questo ultimo impegno casalingo dell’anno dell’Ancona. L’avversario è il Pescara terzo in classifica, scortato nelle Marche da 1000 tifosi, ed intenzionato a rialzarsi subito dopo il k.o. subito nella sfida di Coppa Italia a Catania. Alcune novità nelle formazioni scelte dai due allenatori: Colavitto deve rinunciare a Perucchini bloccato da un problema alla schiena, e propone Vitali tra i pali, dalla parte opposta finisce fuori Tunjov nel ballottaggio per una maglia a centrocampo, in avanti Accornero non recupera dopo l’attacco influenzale, mentre capitan Brosco stringe i denti ed affianca – nonostante un ginocchio malconcio – al centro della difesa Mesik