Ancona, poker al Matelica nell'allenamento congiunto che precede l'esordio

Ultimo allenamento congiunto per l’Ancona, poi sarà campionato. Nel test match che conclude la lista delle amichevoli della preseason, i dorici hanno affrontato a Matelica la locale formazione (impegnata nel torneo di Promozione) imponendosi 4-1. Nonostante il gran caldo, il ritmo – specialmente nei minuti iniziali – è stato assolutamente godibile. Difatti, dopo undici minuti, la partita si sblocca: assist perfetto di Cioffi per Spagnoli che davanti al portiere Ginestra porta in vantaggio la compagine di Donadel. Neanche il tempo di riposizionarsi che arriva il pareggio di Dell’Aquila: traversone dalla sinistra con l’inzuccata del centravanti che si infila all’angolino. Dorici di nuovo avanti al 31’: sempre Cioffi ad ispirare, sotto misura segna Peli. Nove minuti più tardi è ancora Spagnoli dal dischetto ad andare a bersaglio, dopo un rigore procurato da Agyemang. Nella ripresa tanti cambi, ma lo spartito non cambia: al pronti via, traversa di Mattioli con tiro insidioso, al 23′ filtrante di Peli per Energe che con un pallonetto di pregevole fattura insacca.

«Sono test importanti – ha affermato a fine gara il capitano dell’Ancona, Emanuele Gatto – per cercare di mettere in pratica tutto quello che proviamo in allenamento. Stiamo alternando varie pressioni, la partita ci ha dato altre indicazioni. Cambiamo spesso modulo? E’ dettato anche dall’andamento della gara, con cinque cambi a disposizione chi entra deve fare la differenza». C’è spazio anche per una battuta sul mercato, relativa alle partenze di Luca Lombardi e Federico Moretti al Brindisi: «Spiace sempre quando va via un compagno – ha proseguito il numero otto biancorosso – ma fa parte del nostro lavoro. Siamo pronti ad accogliere i nuovi, chi arriva deve avere la testa giusta». Adesso le attenzioni sono rivolte al primo impegno del campionato. Sabato prossimo l’Ancona sarà di scena a Chiavari. «E’ una trasferta tosta, ma vedendo il girone faccio fatica a trovarne una semplice. Andremo sicuramente a giocarcela: stiamo bene fisicamente, in ritiro abbiamo spinto tanto e siamo soddisfatti di come sono andate le cose. Obiettivi personali? Sono secondari – conclude Gatto – in quanto se funziona la squadra va bene anche il singolo».