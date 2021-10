La Reggiana sfrutta tre lampi nella ripresa e va in fuga: l’Ancona ko al Mapei

Brutta serata per l’Ancona che, seguita da oltre quattrocento tifosi nel big match del Mapei Stadium contro la capolista Reggiana, torna a casa sconfitta 3-1 perdendo nuovamente il secondo posto ad opera del Cesena vittorioso, a sua volta, con il Pontedera.

I dorici non giocano una brutta gara ma nella prima frazione non riescono a concretizzare alcuni contropiedi che sarebbero potenzialmente pericolosi. Sia Voltolini sia Avella rispondono presenti quando chiamati in causa ma l’episodio chiave in favore dei padroni di casa arriva nella ripresa. Al sessantaduesimo Lanini scorribanda lasciando sul posto Iotti e servendo a Zamparo un cioccolatino da depositare in rete per l’1-0. Il definitivo 2-0 è invece di Sorrentino. Utile solo per le statistiche il 2-1 di Sereni reso vano anche dal 3-1 di Scattini a tempo scaduto. Da segnalare l’ingenua espulsione di Moretti al ventinovesimo della ripresa dopo essere entrato in campo da soli otto minuti.

Non ci sarà riposo per la formazione di Gianluca Colavitto che già da domani poemriggio tornerà a lavorare per preparare nel migliore dei modi la sfida di sabato con la Fermana (ore 17.30 al Del Conero). Intanto, per quel che concerne il terzo turno eliminatorio di Coppa Italia in programma mercoledì 3 novembre, Ancona Matelica – Viterbese si giocherà al Del Conero alle 15

REGGIANA - ANCONA MATELICA 3-1

REGGIANA (3-4-1-2): Voltolini; Luciani, Rozzio, Camigliano; Guglielmotti, Cigarini, Rossi (87’Radrezza), Sciaudone (81’Muroni); Lanini (87’Scattini); Rosafio (59’Neglia), Zamparo (81’Sorrentino) All. Diana

ANCONA MATELICA (4-3-3): Avella; Tofanari, Iotti, Masetti, Di Renzo; D’Eramo, Gasperi, Iannoni; Rolfini, Faggioli (65’ Sereni), Del Sole (65’ Moretti) All. Colavitto

Arbitro: Perenzoni di Rovereto

Reti: 62’ Zamparo, 86’ Sorrentino, 90' Sereni, 93' Scattini

Note Ammoniti Rosafio, Gasperi, Muroni; Espulso Moretti, Recupero 1’+4', Angoli 5-6, Spettatori 5053 per un incasso di 55,978.61