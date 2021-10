Verso Ancona-Imolese, il ds Micciola: «Restiamo concentrati». La Nord pronta al sold out

Domani (ore 17.30 al Del Conero) i dorici affronteranno i rossoblu. Un risultato positivo proietterebbe almeno per una notte l’Ancona in vetta. Ottima la prevendita soprattutto in curva

Un risultato positivo con l’Imolese oggi alle 17.30 al Del Conero, in virtù del fatto che la capolista Reggiana sarà impegnata domenica a Pescara, potrebbe proiettare l’Ancona Matelica almeno per una notte in vetta alla classifica del girone B di Serie C. L’ambiente, come logico pensare, è molto carico ma il direttore sportivo Francesco Micciola ha invitato ugualmente tutti a rimanere concentrati e con i piedi per terra:

«I ragazzi stanno facendo bene ma non dobbiamo fare voli pindarici. Mister Colavitto sta contribuendo attivamente a creare entusiasmo, con lui in panchina siamo tutti tranquilli. Non esistono titolari e riserve in questa squadra, nell’arco di un campionato ogni elemento è utile e deve portare il suo contributo per l’obiettivo finale. Mercato visti gli infortuni a centrocampo (out Delcarro e Papa che rientreranno non prima di due settimane, e Ruani che però potrebbe essere tra i convocati di domani)? Ci sono stati proposti dei giocatori, vediamo più avanti. Per ora siamo concentrati solo sulla sfida all’Imolese che è un’ottima squadra allenata da un allenatore preparato come Fontana».

Prosegue spedita la prevendita. La Curva Nord, alle 12.00 di oggi (1 ottobre) è praticamente sold out con quaranta biglietti mancanti. Entro il calcio d’inizio di domani, nei consueti punti vendita indicati sul sito ufficiale dell’Ancona Matelica, si cercherà di riempire per quanto possibile anche la tribuna. L’obiettivo 2500 spettatori, adesso, sembra potenzialmente raggiungibile. Resa nota anche la designazione arbitrale con il fischietto che sarà il signor Luca Angelucci della sezione di Foligno coadiuvato da gli assistenti, Massimo Salvalaglio della sezione di Legnano ed Andrea Cecchi della sezione di Roma 1. Il quarto ufficiale sarà invece Giuseppe Lascaro della sezione di Matera.