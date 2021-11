L’Ancona verso Carrara, la Nocelli sprona: «Il momento difficile passerà con il lavoro»

Superare il momento difficile con lavoro e dedizione. Sperando in un’inversione di tendenza già dalla prossima trasferta di sabato (ore 15 diretta su Raisport) nella tana della Carrarese. Sono queste le prerogative di un’Ancona Matelica caricata sui social anche dalla sua presidentessa Roberta Nocelli che ha chiuso l’argomento Entella (sconfitta al Del Conero per 1-3 nell’ultimo match casalingo di domenica scorsa) proiettandosi già al futuro:

«Dopo 20 minuti sotto di due gol! Che vuoi commentare? Abbiamo perso e non ci sono tante chiacchiere da fare. Un applauso ai tifosi della Curva che sono rimasti a cantare anche dopo il fischio finale. Passerà solo con il lavoro costante e sarebbe anche ora che la fortuna tornasse anche un po’ a girare dalla nostra parte».

Scatterà domani, intanto, la prevendita per Carrara per quanto riguarda il settore ospiti dello stadio “Dei Marmi”. Il biglietto, acquistabile tramite il circuito Etes (sia online sia nei punti vendita autorizzati come ad esempio Computer New File di Corso Carlo Alberto), costerà 10 euro più prevendita e sarà in vendita fino alle 19 di venerdì 12 novembre.