Alla scoperta della Carrarese, prossimo avversario dell'Ancona

È l’attuale terza forza del Girone B, nel quale si è presentata ai blocchi di partenza con il preciso intento di disputare un torneo di vertice. Aspettative alte in casa Carrarese, per una piazza che ininterrottamente dal 1978 ha calcato i palcoscenici dell’allora C2 e della terza serie, con un unico passaggio a vuoto al termine della stagione 2009/2010 con il diciottesimo posto nel Girone B di LegaPro Seconda Divisione e la retrocessione poi cancellata dalla successiva riammissione nel medesimo torneo, dopo un’estate caratterizzata da fallimenti, radiazioni per inadempienze e mancate iscrizioni nelle categorie superiori. In LegaPro dal 2011, i gialloazzurri hanno disputato più volte anche il Girone A, nel quale hanno ottenuto il miglior risultato di sempre con il secondo posto alle spalle del Monza nell’anno del Covid (2019/2020), conclusosi con la sconfitta ai supplementari nella semifinale dei play-off promozione contro il Bari.

La formazione gialloazzurra ha dimostrato sul campo di poter ambire ad un ruolo di primo piano nel Girone B di questa LegaPro. Spicca soprattutto la solidità difensiva, che si evince nella graduatoria delle reti subite, appena 18, che la porta toscana tra le meno violate dell’intera categoria (seconda nel girone dopo quella del Cesena e quarta in C dietro solo ai romagnoli, al Mantova ed alla Juve Stabia). L’andatura è aumentata da novembre in avanti: a parte gli scivoloni con Rimini ed Arezzo – quest’ultimo è costato la panchina al tecnico Alessandro Del Canto, sostituito da Antonio Calabro un mese fa – la Carrarese ha totalizzato 31 punti nelle ultime quindici uscite, dodici dei quali nel poker di vittorie consecutive (centrato proprio con il nuovo mister) ottenuto polverizzando la Torres – seconda nel torneo – con cinque reti, e poi regolando Olbia, Virtus Entella e Gubbio.

La produzione di gol è affidata alla coppia formata da Alessandro Capello e Giuseppe Panico, entrambi a quota 7 centri: il primo si è fatto conoscere nelle formazioni Primavera di Inter e Bologna ed ha un personal best di 14 reti nella categoria realizzate lo scorso torneo, il secondo si è formato nella giovanili del Genoa ed è fruibile sia tra le linee che come seconda punta. Tra le sorgenti del gioco offensivo toscano c’è sicuramente Manuel Cicconi, domiciliato sulla fascia sinistra con licenza di agire a volte in posizione più centrale e già autore di otto assist, mentre mancherà per squalifica il leader e capitano Simone Della Latta, che al suo attivo ha oltre 350 presenze nella categoria. A sorvegliare la porta, un Marco Bleve che ha già assaggiato la serie B, palcoscenico calcato occasionalmente con Ternana e Lecce. Nota a margine: in rosa c’è anche quel Mattia Finotto corteggiato dall’Ancona nel mercato di gennaio ma finito poi alla corte di mister Calabro. Si è già sbloccato segnando sabato scorso all’Entella: l’augurio è che non si ripeta contro chi voleva averlo in squadra e non da avversario. Al danno, si aggiungerebbe la beffa...