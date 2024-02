Ancona, la spinta del "Del Conero" per provare a sgambettare una Carrarese in supersalita

L’Ancona chiude una settimana intensa il cui programma termina alzando ulteriormente l’asticella delle difficoltà. Al “Del Conero” c’è infatti la Carrarese, squadra che non nasconde ambizioni legittime, vista la qualità del gioco, la recente continuità di risultati e le individualità di spicco. Il “refrain” è però il medesimo: non aver sfruttato adeguatamente le gare alla portata, come ad esempio il derby di mercoledì contro la Vis Pesaro chiuso in vantaggio dopo i primi 45’ e raddrizzato solo nel quarto d’ora finale dopo dieci minuti (scarsi) di black-out, comporterà trovare altrove i punti pesanti per non scivolare indietro in classifica.

Serve, insomma, il classico “colpo gobbo”, senza curarsi dello stato di salute dei toscani che dopo il cambio di guida tecnica hanno dato una robusta accelerata portandosi non troppo distante dalla Torres seconda forza del torneo. In termini di classifica, l’esigenza di guadagnare terreno per mettere più squadre possibili dietro è evidente: la strada, come in molti si affrettano a precisare, è ancora lunga, ma evitare di percorrere gli ultimi metri che separano dal traguardo della salvezza proprio alla fine è un rischio da evitare. E passa anche per qualche “blitz” contro chi ha obiettivi ben diversi, mettendo stavolta sotto pressione chi nella bagarre della zona play-out è obbligato a replicare per non staccarsi.

Le probabili formazioni

Le scelte di Colavitto terranno anche conto della stanchezza maturata nelle due partite disputate in settimana. Non dovrebbe però essere toccata la difesa con Mondonico, Cella e Pellizzari (con Marenco come alternativa) a protezione di Perucchini. Possibile il ricorso a Clemente sul binario destro in luogo di Barnabà, con la conferma di Martina in quello sinistro, mentre in mezzo nonostante l’abbondanza a centrocampo restano favoriti Paolucci, Saco e Prezioso (con principalmente Gatto e Basso come alternative). In avanti, al fianco dell’inamovibile Spagnoli, salgono le quotazioni dell’ex di turno Energe, candidato a partire dal 1’ per far rifiatare Giampaolo schierato dall’inizio nelle ultime due uscite. Discorso a parte per Cioffi, piaciuto come interno contro l’Olbia e pronto a rappresentare una valida alternativa sia in posizione più arretrata che come seconda punta.

I gialloazzurri saranno privi di capitan Della Latta e Belloni, fermati per un turno dal giudice sportivo per somma di sanzioni. Il centrocampo potrebbe anche registrare il forfait di Palmieri, in imperfette condizioni fisiche: in questo caso largo a Capezzi e Schiavi che verranno schierati nel cuore della mediana, con Cicconi a sinistra e Zanon a destra a rilevare Grassini, vittima di una ricaduta dopo il problema accusato alla clavicola. Terzetto difensivo davanti a Bleve che dovrebbe prevedere Imperiale, Di Gennaro e Illanes con la rinuncia a Coppolaro, mentre il reparto offensivo prevederà Capello di punta (in rete nell’ultimo match contro il Gubbio partendo dalla panchina) supportato da Finotto e Panico.

Ancona-Carrarese, i precedenti

Incrocio numero 33 tra le due formazioni, a poco più di sessant’anni dal primo scontro diretto avvenuto nella stagione 1963/64. Il bilancio dei confronti, tutti domiciliati nei tornei di Serie C, è nel complesso equilibrato, con dieci vittorie biancorosse (otto centrate in casa, tre affermazioni e due segni X nelle ultime cinque), altrettanti pareggi e dodici successi dei toscani. Il precedente più recente risale alla gara di andata, dove la Carrarese conquistò l’intera posta in palio grazie ad una rete nell’ultimo minuto di recupero, siglata da Zuelli non utilizzato nell’ultimo mese e mezzo per problemi fisici.

Ancona-Carrarese, dove vedere la partita in tv e streaming

Il match Ancona-Carrarese, in programma domenica 18 febbraio allo stadio “Del Conero” di Ancona a partire dalle 14 e valevole per la ventisettesima giornata di LegaPro, sarà trasmesso in diretta da Sky. La gara sarà visibile su Sky Sport (numero 255 del satellite) ed inoltre in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app, ed in streaming su NOW Tv. Direzione di gara affidata a Domenico Mirabella di Napoli, che si avvarrà della collaborazione degli assistenti Daniel Caldirola ed Edoardo Maria Brunetti, entrambi di Milano. Quarto ufficiale: Michele Buzzone di Enna.