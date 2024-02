Verso Ancona-Carrarese, Colavitto: «Forse Energe dal primo minuto»

La logica dei tre incontri a settimana non obbliga solo a spendere le energie, ma anche a non indugiare troppo su quanto successo, che sia metabolizzare una sconfitta o festeggiare un risultato importante. L’Ancona arriva al terzo appuntamento in otto giorni con quattro punti presi contro Olbia e Vis Pesaro: sul pareggio del “Benelli” torna il tecnico biancorosso, Gianluca Colavitto, alla vigilia della sfida interna contro la Carrarese. «Ci sono sempre aspetti positivi e altri da rivedere – commenta – non abbiamo avuto tanto tempo se non attraverso qualche video. Quello che non mi è piaciuto sono stati i due gol subiti, se vogliamo andare nello specifico. Dispiace, perché in campo c’eravamo e abbiamo fatto una prestazione di alto livello. Ho sulle spalle tanta responsabilità, nei confronti del club e della piazza. La mia coscienza mi dice che devo ragionare in funzione di questa responsabilità, ogni cosa che faccio è finalizzata al bene di tutti e ad aiutare i giocatori che ho a disposizione, anche se il ruolo che occupo a volte porta anche a commettere degli errori».

Colavitto parla poi del match contro i toscani, attualmente terzi in classifica. «Affrontiamo una squadra tra le più forti del girone – ha detto il tecnico dorico - stanno avendo numeri importanti sono solidi, li conosciamo bene: sarà una partita tosta come tutte le altre, ma con qualche difficoltà in più. Pensiamo di arrivarci in maniera positiva, sono fiducioso, cercheremo come sempre di ottenere il massimo. Potrei impiegare Energe: è un ragazzo serio, che si impegna, con delle qualità importanti. Forse giocherà dal primo minuto. E’ un ex, sono attento anche a questi aspetti, l’avere il sangue nelle vene, cercare di trovare gli stimoli giusti».