Ancona, senti la Nocelli: «Bravi a rimanere lucidi. Un punto importantissimo»

Un punto “preziosissimo”, soprattutto perché giunto in rimonta e su un campo reso a tratti impraticabile dal maltempo. Anche la presidentessa Roberta Nocelli ha salutato con soddisfazione l’1-1 ottenuto dall’Ancona Matelica nella tana della Carrarese con la rete su rigore di Sereni a render vano il vantaggio locale di Battistella:

«La invoco sempre la fortuna che non è una componente da sottovalutare, tutt'altro, guai a considerarla a prescindere al nostro fianco. Ieri è stata una partita importante per noi, ricca di occasioni che potevano permetterci di portare a casa il bottino pieno. Poi è arrivato il gol degli avversari che ha cambiato gli equilibri e anche l'umore. Ma non ci siamo "persi" né d'animo e né con l'organizzazione di gioco, siamo stati bravi a rimanere lucidi e a portarci a casa questo punto importantissimo. Il calcio non è come la matematica o come un computer, non è una scienza esatta. Il calcio è fatto da uomini che scendono in campo e da donne che stanno lì a lavorare, con la testa, non si gioca solo con le doti fisiche e tattiche, o grazie agli allenamenti, anzi, la testa è l'arma per ogni successo. Un giorno racconterò cosa significa essere in pullman nel pre partita, quanta adrenalina scorre nelle vene di tutti noi nel momento in cui si arriva allo stadio, si aprono le porte e si scende per andare a prendersi una vittoria. Buona domenica e che questo buon vento che ha ricominciato a soffiare dalla nostra parte ci accompagni, sempre, con la mia stessa passione, con l'amore che provo per questo calcio che sento sempre più mio».

Sabato, intanto, alle ore 14.30 al Del Conero (diretta Sky Sport) arriverà la corazzata Modena guidata dal navigato Attilio Tesser. La prevendita per la sfida è già attiva sui consueti canali DiyTicket.