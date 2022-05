Senigallia è "on fire": l'Aesse vince la Coppa di Seconda Categoria e il titolo regionale juniores

Senigallia è la vera “cannibale” del calcio nostrano. Un anno da incorniciare per la città, cominciato con la promozione in Serie D della Vigor, che ha concluso al primo posto il campionato di Eccellenza, e proseguito con la splendida doppia affermazione dell’Aesse Senigallia, militante nel torneo di Seconda Categoria dove – a 90’ dal termine – staziona al secondo posto del Girone C, con la prospettiva di disputare i play-off per salire di categoria.

La squadra senigalliese si è resa protagonista di una splendida doppietta, con la Coppa di Categoria ed il titolo regionale juniores. La prima squadra ha alzato il trofeo nella serata di ieri, al “Paolinelli” di Ancona, superando 2-0 l’Agraria. Il punteggio è stato sbloccato nelle battute conclusive della prima frazione da Nicolò Durazzi, abile a raccogliere una corta respinta sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina e ad insaccare l’1-0. Nella ripresa, arriva il raddoppio per la squadra di mister Giuliani, con un penalty concesso per l’atterramento in area di Viali e trasformato da Canonici. Nulla da fare per l’Afraria, restata successivamente in dieci per l’espulsione di Re.

Stessa location ed altro successo, stavolta per la formazione giovanile guidata in panchina da Francesco de Gregorio e Lorenzo Gemma. La squadra senigalliese aveva di fronte il temibile Valdichienti, già imbattuto nel suo girone di qualificazione e capace di eliminare in semifinale la Sangiustese, imponendosi nel doppio confronto con sei reti segnate e nessuna subita. Determinanti nell’economia del risultato gli interventi del portiere Giovanni Belogi, provvidenziale in più di una circostanza, e la rete di capitan Serrani, il quale si fa respingere un tiro dal dischetto alla fine della prima frazione, ma trova nella ripresa la rete decisiva sfruttando alla perfezione un calcio di punizione battuto col contagiri da Rragami. Festa grande sugli spalti per gli appassionati senigalliesi, in una stagione che potrebbe, peraltro, riservare ancora gioie.