Vis Cup: La Stamura rallenta nella ripresa. In finale ci va Montemarciano

Sconfitta per la Stamura nella semifinale della VIS Cup, il quadrangolare amichevole che funge da prova generale in vista dell’inizio del campionato.

La squadra di Petitto cede con il punteggio finale di 61-66 contro l’ottimo Montemarciano Basket, serio candidato a un ruolo da protagonista nel prossimo torneo di Serie C. I biancoverdi giocano un buon primo tempo. Dopo il 12-12 dei primi 10′ i dorici sono avanti 34-30 al 20 mostrando un buon atteggiamento sui due lati del campo mettendo Piccionne in evidenza. Nella terza frazione arriva un passaggio a vuoto dei locali che segnano appena 7 punti nel quarto e iniziano a inseguire un avversario che pur con vantaggi mai incolmabili rimarrà sempre avanti. Al 30′ gli ospiti di Luconi conducono 41-49, toccano la doppia cifra di vantaggio a inizio di quarto periodo per poi subire una buona reazione dei stamurini con Paoletti adesso protagonista. Alla fine l’esperienza di Maggiotto e compagni permettono al Montemarciano di vincere la godibile partita e di strappare il biglietto per la finale. Ai stamurini non rimane che raccogliere quello che di buono è stato fatto e pensare alla finalina per il terzo posto.

Nella seconda semifinale del quadrangolare del Palarossini non si sono risparmiate Falconara e Valdiceppo. Gara molto equilibrata tra due squadre intense e con le idee chiare in vista del prossimo inizio dei campionato. Alla fine hanno vinto gli umbri 74-77 di coach Paolo Filippetti contro un Falconara che ha smesso di crederci soltanto al suono della sirena finale.

Stamura Ancona-Montemarciano Basket 61-66

Stamura: D’Agnano 11, Piccionne 14, Gallo 3, Zanotto 4, Diop, Kumer 5, Barletta 2, Paoletti 16, Virgili 3, Filippetti 2. Balducci. All.Petitto

Montemarciano: Vita Sadi 2, F.Savelli 16, Maggiotto 17, Pandolfi, L.Savelli 7, Baldoni 5, Lupetti 10, Pentucci 5, Esposito 4, Simo, Ponzella. All.Luconi

Questo il programma di sabato 23 settembre della VIS CUP al Palarossini

ore 16.00 finale 3°-4°posto

Stamura Ancona-Falconara Basket

ore 18.00 finale 1°-2°posto

Montemarciano Basket-Valdiceppo Basket