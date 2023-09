Cab Stamura: Sconfitta nel secondo test stagionale, ma aumentano i segnali di crescita

Secondo scrimmage di precampionato e si allungano le indicazioni per lo staff della Stamura a meno di un mese dall’inizio dei campionati di Serie B e Under 19 Eccellenza. Al Palascherma dopo Fabriano arriva Jesi, avversarie diverse (che si ritroveranno difronte sabato prossimo in Supercoppa) ma dall’identica caratura e tasso difficoltà per la giovane squadra dorica nel pieno del proprio processo di crescita.

Jesi vince ognuno dei quattro quarti dove il punteggio è stato riazzerato a ogni inizio, ma tutti con scarti ridotti e mai sopra la doppia cifra di margine. La Stamura si è presentata ancora senza Tamboura e Bora, recupera Virgili ma non ha potuto contare sullo sloveno Kumer rientrato in patria per alcuni giorni. L’inizio dell’amichevole è ottimo per i stamurini che partono fortissimo e si trovano avanti 10-2 dopo quasi 3′ grazie alle tripe di Piccionne e D’Agnano e i primi punti di Paoletti (7 nei primi 10′). Coach Ghizzinardi (senza Filippini, Merletto, Bruno e con Varaschin appena riabilitato) è costretto al time out per far entrare un pò in partita la sua squadra. I leoncelli si mettono sulle spalle della coppia Rossi-Casagrande e recuperano il gap fino al 20-25 del 10′. Ma la Stamura non dispiace affatto colpendo tre volte da oltre l’arco durante il quarto e mostrando un buon piglio offensivo con fluide circolazioni.

L’avvio di secondo quarto è il momento più buio dei dorici nell’intera partita. Jesi trova piuttosto facilmente la strada per arrivare sullo 0-10 a -6’22” dalla fine. Zanotto e Filippetti muovono il punteggio per i padroni di casa che reagiscono al momento di difficoltà e riducono sul 12-20 al suono della seconda sirena. Si riprende e nel terzo quarto si scorgono anche sfumature del “caratterino” dei ragazzi di Petitto per niente intimoriti dalla differenza di età e di esperienza. Qualche scintilla tra Diop e Marulli accende l’amichevole e poi c’è anche un antisportivo fischiato a Gallo sempre ai danni dell’esperto avversario ex Fabriano. La Stamura è incollata nel punteggio a Jesi, Paoletti mette un paio di ottime triple mentre dall’altra parte l’ex Campetto Tommaso Rossi fa sentire fisico e muscoli mettendo altri 7 punti sul suo box score. Il quarto si chiude sul 16-23 con ancora ottime sensazioni sul fronte biancoverde.

L’ultima frazione è quella con lo scarto meno ampio delle quattro giocate. Un paio di accelerate fino al ferro di D’Agnano strappano applausi, così come è positivo l’atteggiamento di Zanotto. Jesi vince 15-18 ma la Stamura convince uscendo dal suo secondo test di preseason con qualche convinzione in più all’interno del suo ancora lungo cammino.

I ragazzi di Petitto torneranno in campo sabato 9 settembre al PalaPanzini di Senigallia contro i pari categoria della Goldengas (ore 17.30 palla a due).

STAMURA ANCONA-BASKET JESI ACADEM 20-25, 12-20, 16-23, 15-18

STAMURA: Monaco 2, Gallo 5, Virgili 2, Filippetti 9, D’Agnano 12, Barletta 6, Zanotto 7, Paoletti 15, Diop, Balducci 2. All.Petitto

JESI: Varaschin 14, Carnevale 4, Nisi, Calabrese 12, Vita Sadi, Valentini 8, Rossi 21, Marulli 9, Casagrande 18. All.Ghizzinardi

ARBITRI: Guercio e Antimiani