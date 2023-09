Quadrangolare Cab Stamura. Al PalaRossini prove generali in vista dell'inizio di campionato

Ultimi test per la Stamura in vista dell’ormai imminente inizio del campionato di Serie B Interregionale. Venerdi 22 e sabato 23 settembre riflettori accedi al Palarossini per le ultime due gare amichevoli dei ragazzi di Petitto prima dell’esordio di sabato 30, sempre nell’arena di Passo Varano, contro Roseto. Gare che assumono toni di “maggiore solennità” con l’etichetta di quadrangolare. Semifinali venerdi 22 e finali il giorno successivo con quattro partite sicuramente utili per i rispettivi staff tecnici alle prese con gli ultimi ritocchi in vista dello start ufficiale della stagione.

In campo con la Stamura di Gian Marco Petitto i pari categoria del Valdiceppo Basket e due formazioni della Serie C marchigiana: il Montemarciano Basket e il Falconara Basket. Il via venerdi 22 alle 19.00 con subito in campo i biancoverdi dorici contro il Montemarciano, a seguire la sfida tra gli umbri e Falconara.

Con ogni probabilità coach Petitto potrà contare sull’intera rosa a disposizione. Matias Zanotto, che ha giocato anche l’ultima amichevole con Matelica, appare completamente recuperato, così come Tadej Kumer che è rientrato dopo il periodo trascorso in Slovenia per motivi di studio. Dovrebbe essere disponibile anche Sega Tamboura che pare aver smaltito i problemi fisici ad un piede e per lui si tratterebbe dell’esordio in questo precampionato. Si allena ormai stabilmente con il gruppo anche Michele Bora il cui utilizzo verrà valutato poco prima della gara.

LE SQUADRE:

Valdiceppo è inserito nel Girone F della Serie B Interregionale ed è allenato dall’anconetano e amico Paolo Filippetti che ha varcato i confini regionali per la prima volta nella sua carriera. Squadra basata sul nucleo storico del team perugino con Rath e Meschini a comandare il gruppo che in estate ha avuto le aggiunte importanti del lungo lituano Tomas Rimsa (classe ’96, 208cm) oltre che dell’esterno ex Viola Reggio Calabria, Federico Bischetti, e del pari ruolo del ’01, Francesco Buscaroli, visto lo scorso anno in B ad Ozzano. Formazione quadrata e ben assortita che proverà a fare breccia all’interno del girone dove trovano posto le squadre sette laziali (Viterbo, Palestrina, Fiumicino, Carver Roma, Grottaferrata, Ferentino, Virtus Roma) oltre a Cagliari, L’Aquila, Isernia e Mondragone.

Il Montemarciano ha già incrociato la strada della Stamura in questa preseason. Affermazione piuttosto netta dei biancoverdi al PalaMenotti lo scorso 13 settembre ma il volto della squadra affidata alle cure tecniche di coach David Luconi non era certo quello. Mancavano infatti giocatori del calibro di Andrea Maggiotto e Joseph Vita Sadi e non c’era neanche il playmaker argentino Mauro Araujo, ultima addizione di un mercato importante della formazione montemarcianese che conta di disputare un torneo di vertice grazie alla presenza nel roster dei confermatissimi fratelli Savelli, degli esperti Pentucci e Lupetti e da una “vecchia” conoscenza stamurina come Baldoni. Con “Baldo” la colonia di ex biancoverdi è popolata dai 2004 Ponzella, Esposito e Simo che completano le rotazioni di Luconi.

In fatto di ex stamurini non è forse seconda a nessuno il Falconara Basket. Filippo ed Edoardo Centanni basterebbero per riempire la casella di chi è cresciuto indossando i colori biancoverdi addosso. Ma non finisce qui perchè la colonia è allungata da Lorenzo Curzi, Lorenzo Pajola, Alessandro “Gigi” Luini e Richard Gnoffo e completata anche dai baby ’05 Luca Ciarrocchi e Lorenzo Cotellessa. Il tutto affidato alla guida di coach Andrea Reggiani e orchestrato dal neo DS Gianluca Centanni.

PROGRAMMA QUADRANGOLARE CAB STAMURA – PalaPrometeo Estra “L.Rossini”, Ancona –

Venerdi 22 settembre 2023

ore 19.00 STAMURA BK ANCONA-UPR MONTEMARCIANO

ore 21.00 FALCONARA BASKET-VALDICEPPO

sabato 23 settembre 2023

ore 16.00 finale 3°-4°posto

ore 18.00 finale 1°-2°posto