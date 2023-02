Serie B: Torna il derby più atteso, Fabriano a casa di Jesi

Torna il derby più atteso dal pubblico, la Ristopro Janus Basket Fabriano è pronta ad affrontare domenica alle ore 18 al PalaTriccoli di Jesi la General Contractor per il secondo atto della stagione. All’andata la Ristopro vinse 87-78 al PalaChemiba, mentre l’ultimo precedente nell’impianto jesino risale al 13 gennaio 2021 con vittoria biancoblù 50-65: rispetto ad allora, quando vigeva l’obbligo di porte chiuse per contrastare la pandemia, il derby ritroverà i tifosi sugli spalti.

La General Contractor occupa l’ottavo posto con 18 punti, è reduce dal turno di riposo, a causa del ritiro dal campionato di Firenze, e in precedenza ha vinto l’ultima partita giocata contro San Miniato 90-73. Nella squadra agli ordini di coach Marcello Ghizzinardi i top scorer sono i due grandi ex della partita, Daniele Merletto e Roberto Marulli. Le vecchie conoscenze fabrianesi, entrambi nella squadra che vinse la B nel 2021, hanno a fianco nel quintetto un altro ex Ristopro come Patrick Gatti, visto nei primi mesi della scorsa stagione con i biancoblù in A2. A presidio dei tabelloni il pivot è Giacomo Filippini e al suo fianco si alternano capitan Massimiliano Ferraro, in grado di agire anche come ala piccola, e l’ex Senigallia Filippo Cicconi Massi. In uscita dalla panchina ci sono il tiratore Simone Rocchi, miglior marcatore dei suoi all’andata, e i contributi dei giovani prodotti del vivaio jesino, quali Antonio Valentini, Alex Ginesi e Yusupha Konteh.