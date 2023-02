Serie B: La Janus Fabriano in trasferta a casa dei Tigers Romagna per continuare a vincere

La Ristopro Janus Basket Fabriano, dopo aver ottenuto contro l’Andrea Costa Imola la terza vittoria consecutiva, sarà impegnata domenica alle ore 18 al Pala SGR di Santarcangelo di Romagna contro i Tigers Romagna. I bianconeri sono nel trio di formazioni in coda alla classifica con 4 punti in carniere, ma a differenza di Empoli e Matelica hanno disputato una partita in meno, dal momento che hanno già osservato il turno di riposo nel girone di ritorno.

Rispetto alla partita di andata, vinta dai biancoblù 81-55, nella formazione romagnola si registrano molte novità: in panchina Augusto Conti ha sostituito il marchigiano Massimiliano Domizioli; a rinforzare il roster sono arrivati il play Hidalgo, l’ala Lombardo, l’under Chiapparini e, in ultimo, il lungo Sebrek. La squadra ha fornito costanti segnali di crescita nel corso del campionato e due settimane fa, nell’ultimo match disputato, si è vista sfuggire il successo contro la Luciana Mosconi Ancona solo nell’ultimo quarto.

In regia, appunto, è arrivato da Empoli Anfernee Hidalgo, dando la possibilità ad Antonio Brighi di spostarsi prevalentemente nel ruolo di guardia. Nei due ruoli di ala agiscono, in quintetto, il giovane Filippo Rossi, ex Bologna Basket 2016, e l’esperto Andrea Lombardo, che vinse con Chiusi la B nel 2021. Come pivot Isacco Lovisotto, miglior marcatore dei suoi, si divide i minuti con un altro elemento navigato nella categoria quale Jonas Bracci. Dalla panchina arriva il contributo di intraprendenza dell’ex Urania Milano Matteo Chiapparini, affiancato dalla guardia 22enne, ex Jesolo, Mattia Favaretto, e l’ala Francesco Poggi, vista nelle Marche con il Montecchio e il Pisaurum. Completa la rotazione dei lunghi Luka Sebrek, classe 2000 inserito nel roster nella scorsa settimana come ottavo senior.