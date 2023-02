Serie B: Fabriano ospita i Blacks Faenza nel big match di giornata

La Ristopro Janus Basket Fabriano ospita domenica al PalaChemiba di Cerreto d’Esi, alle ore 18, i Blacks Faenza per il big-match della diciannovesima giornata. I biancoblù di coach Daniele Aniello sono al terzo posto, i bianconeroverdi allenati da Luigi Garelli al secondo con due punti di vantaggio dopo aver centrato sette vittorie consecutive.

Il match di andata ha mostrato un grande equilibrio sul parquet e premiato negli ultimi secondi Faenza, che vinse 78-75 al PalaCattani. Le due squadre hanno continuato a consolidarsi, nel frattempo, nelle prime posizioni del girone e rispetto ad allora c’è solo un elemento diverso nei roster, ossia Francesco Morciano, ingaggiato da Faenza per sopperire all’infortunio del pivot Lorenzo Molinaro.

La squadra di Garelli conta su un pacchetto senior solido, esperto e di grande taglia fisica, in particolare sotto canestro dove Simone Aromando e Giovanni Poggi sono fra i lunghi più incisivi della categoria. Sul perimetro hanno maggior minutaggio il play-guardia Sebastian Vico, connazionale di Nicolas Stanic e anche lui con un pedigree di primissima fascia, il tiratore Andrea Pastore e l’ex San Vendemiano Giacomo Siberna. Un ruolo molto importante lo riveste anche il promettente regista under Alessandro Voltolini, già visto in A2 con l’Assigeco Piacenza. Nei due ruoli di ala Marco Petrucci rappresenta un’arma tattica fondamentale per coach Garelli, che sta inserendo nei giochi Francesco Morciano, arrivato a gennaio da Palermo. A completare la rotazione c’è un altro esterno under, l’ex Forlì Paolo Bandini.