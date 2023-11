Serie B: la Ristopro Janus Fabriano ospita la Virtus Padova per continuare a sognare

Rinfrancata dalle tre vittorie in una settimana, la Ristopro Janus Basket Fabriano si appresta domenica alle 18 ad affrontare al PalaChemiba la Virtus Padova. Dopo la vittoria al batticuore ottenuta a Ravenna, che ha fatto seguito alle affermazioni interne su Faenza e Virtus Imola, i ragazzi di coach Federico Grandi vogliono continuare a far vedere i progressi.

L’avversario del giorno sarà la Virtus Padova di coach Riccardo De Nicolao, che finora ha disputato sette partite poiché dovrà recuperare in data da destinarsi il match rinviato contro Lumezzane. Per la compagine biancoverde ci sono tre vittorie all’attivo, due delle quali ottenute contro squadre da ambizioni playoff, quali Faenza e Mestre, a testimonianza di un organico in grado di giocarsela alla pari con tutte le avversarie.

Il roster dispone infatti di elementi di grande esperienza nella categoria e fornisce garanzie a coach De Nicolao, che affida la regia al classe ’98 Michele Antelli, reduce dalle esperienze con Rieti e Omegna e prima ancora in A2 a San Severo, che è anche il secondo miglior rimbalzista della squadra, a dispetto del ruolo. Nel ruolo di guardia si sta consacrando Giacomo Cecchinato, già alla Virtus nelle precedenti due stagioni e protagonista di un ottimo finale di stagione 2022/23. In ala piccola c’è un vero califfo della categoria, Andrea Scanzi, uno dei protagonisti con la nostra maglia della promozione in A2 ottenuta nel 2021. L’altro ruolo di ala è occupato da Michele Ferrari, 37enne alla sesta stagione con la Virtus, di cui è miglior realizzatore. Il pivot è Lorenzo Molinaro che, dopo tanti anni in A2, era l’anno scorso nel roster di Faenza. In uscita dalla panchina ci sono soprattutto tre elementi che danno minuti importanti alla rotazione: il play-guardia Federico Osellieri, la guardia-ala capitan Federico Schiavon e il lungo Corrado Bianconi, visto nelle Marche a Civitanova. Completano il roster Aaron Guevarra e Francesco Padovani.

Appuntamento domenica 12 ottobre, palla a due alle 18.00.