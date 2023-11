Serie B: la Ristopro Fabriano torna in trasferta ospite dell'Orasi Ravenna

La Ristopro Janus Basket Fabriano torna a giocare in trasferta dopo il doppio turno al PalaChemiba. I ragazzi di coach Federico Grandi saranno ospiti, domenica alle ore 18, dell’Orasì Ravenna al PalaCosta, con l’obiettivo di dare continuità alle ultime due ottime prestazioni disputate contro Faenza e Virtus Imola.

Ravenna, d’altro canto, fa del suo palasport un vero e proprio fortino in questo inizio di regular season, nel quale ha vinto tutte le tre partite disputate davanti ai propri tifosi e perso le quattro giocate lontana dalle mura amiche.

Alla guida della compagine giallorossa, scesa in B dopo tanti anni nella categoria superiore, c’è coach Massimo Bernardi, che fu anche sulla panchina del Fabriano Basket oltre quindici anni fa. Nella stagione di ripartenza, l’Orasì ha investito su tanti giovani di prospettiva, ai quali affianca degli elementi di esperienza. In cabina di regia c’è Gabriel Dron, classe 2002 ma già con tanti anni disputati in A2 fra Giulianova e Bisceglie, e la sua alternativa è il promettente Marco Restelli, scuola Olimpia Milano, coetaneo e compagno nel settore giovanile meneghino del nostro Jacopo Rapetti. Nel ruolo di guardia titolare viene impiegato un amato ex biancoblù, Francesco Paolin. Nei due slot di ala Ravenna ha soluzioni molto interessanti: un altro giocatore di grande avvenire come Alessandro Ferrari, classe 2003 in arrivo da Verona, il veterano ex Rimini Francesco Bedetti e il talentuoso classe ’91 sloveno Mitja Nikolic, reduce da anni in Italia fra A2 e A e miglior marcatore della squadra. I due pivot puri, che si dividono il minutaggio da ‘5’, sono il confermato Ivan Onojaife e l’ex Pavia Tommaso De Gregori. I due giovani Mirko Laghi e Tommaso Guardigli completano la rotazione giallorossa.