Serie B: La Janus Basket Fabriano crolla contro Ozzano. Coach Grandi: "Partita vergognosa, atteggiamento imbarazzante"

Brutta sconfitta per la Janus Basket Fabriano che, sul parquet del Pala Arti grafiche Reggiani, crolla sotto i colpi della New Flying Balls Ozzano.

Una partita mai cominciata per i marchigiani che non sono praticamente scesi in campo. Un dominio incontrastato per i padroni di cassa che portano a casa la prima vittoria stagionale.

Le dichiarazioni di coach Fabbri sono molto pesanti soprattutto nei confronti dei suoi giocatori:

"Abbiamo giocato una partita vergognosa, mancando di rispetto a noi, ai nostri tifosi e alla società, con un atteggiamento altrettanto vergognoso e imbarazzante. Mi assumo in pieno le responsabilità di questa sconfitta, ci tengo a chiedere scusa a chi ha fatto tanti chilometri e pagato un biglietto per assistere a questo scempio. È difficile parlare di una partita giocata in modo pessimo, dove alla prima difficoltà ci siamo disuniti e abbiamo fatto vedere il peggior lato di noi stessi. Non dovrà più accadere. Ci teniamo a fare un grande in bocca al lupo ad Alberto, speriamo di rivederlo il prima possibile in palestra con noi.”

Logimatic Group Ozzano - Ristopro Fabriano 85-58 (12-20, 25-14, 21-10, 27-14)

Logimatic Group Ozzano: Keller cedric Ly-lee 17 (5/7, 1/1), Alessandro Piazza 17 (2/5, 3/6), Costantino Bechi 16 (6/11, 1/6), Lionel Abega 16 (3/8, 2/7), Carlo Balducci 10 (2/2, 1/2), Mattia Pavani 3 (1/1, 0/1), Gianni Mancini 2 (1/4, 0/1), Federico Terzi 2 (1/1, 0/1), Alessandro Zanasi 2 (1/1, 0/0), Giulio Martini 0 (0/2, 0/0), Joel Myers 0 (0/0, 0/1), Giulio Zambianchi 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 17 / 20 - Rimbalzi: 32 8 + 24 (Keller cedric Ly-lee 7) - Assist: 21 (Alessandro Piazza 9)

Ristopro Fabriano: Alberto Bedin 15 (6/9, 0/0), Simone Centanni 14 (2/7, 2/6), Vlatko Granic 7 (2/8, 0/1), Nicolas manuel Stanic 6 (1/4, 1/3), Yannick Giombini 6 (3/5, 0/1), Francesco Gnecchi 5 (0/1, 1/2), Matteo Negri 5 (0/1, 1/2), Paolo Bandini 0 (0/1, 0/0), Jacopo Rapetti 0 (0/0, 0/0), Francesco Rapini 0 (0/0, 0/0), Samuele Romagnoli 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 15 / 23 - Rimbalzi: 35 9 + 26 (Alberto Bedin 8) - Assist: 14 (Simone Centanni, Nicolas manuel Stanic 5)