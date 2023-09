Ristropro Janus Fabriano: La nuova stagione parte dalla trasferta di Imola

l rinnovato campionato di B Nazionale inizia per la Ristopro Janus Basket Fabriano con la trasferta di domenica alle 18 al PalaRuggi di Imola contro l’Andrea Costa. Dopo oltre sei settimane di lavoro, per ognuna delle 36 squadre, divise in due gironi da 18, si alza il sipario sulla regular season che si concluderà il 21 aprile 2024 dopo 34 giornate. Nel girone B la Ristopro avrà sulla sua strada, oltre all’altra marchigiana Jesi, la lombarda Lumezzane, le venete San Vendemiano, Padova, Vicenza e Mestre, le emiliano-romagnole Ravenna, Faenza, Virtus Imola, Andrea Costa Imola e Ozzano, le abruzzesi Roseto e Chieti, le pugliesi San Severo, Bisceglie, Taranto e Ruvo.

La regular season scatta al PalaRuggi contro l’Andrea Costa Imola, rinnovata rispetto alla squadra affrontata dai biancoblù nella scorsa stagione. Al timone dei biancorossi è arrivato Emanuele Di Paolantonio, coach che era stato sulla panchina biancorossa già per un biennio in Serie A2. Sono quattro gli elementi confermati nel roster: il play Luca Fazzi, la guardia Nunzio Corcelli, le ali Alex Ranuzzi e Tommaso Marangoni.

L’ossatura è stata integrata con il play-guardia Gian Marco Drocker, in costante ascesa di rendimento come testimoniato dall’ultima stagione a Legnano, il solido pivot Riccardo Crespi, ormai affermato in Serie B, e il talentuoso lituano Lukas Aukstikalnis che vanta spiccate doti di tiratore. Intorno, l’Andrea Costa punta alla valorizzazione di giocatori di prospettiva come i classe 2003 Gianmarco Sorrentino (guardia, ex Robur Varese) e Dejan Bresolin (pivot, ex Gallarate). Completa il roster il giovanissimo, classe 2006, Giacomo Donati.