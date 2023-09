Supercoppa: Troppa Faenza per Fabriano. I Blacks vincono e volano ai quarti di finale

La Ristopro Fabriano saluta la Supercoppa. I ragazzi di coach Fabbri escono sconfitti dal Pala Cattani contro uno dei roster più attrezzati della Serie B. Dopo una buona partenza, soprattutto in attacco, Fabriano subisce l'ispirata vena realizzativa dei padroni di casa che trovano con continuità la via del canestro.

I Blacks partono contratti, incassando troppi canestri nell’area pitturata, ma una volta riordinate le idee prendono l’inerzia. Aromando diventa il terminale offensivo propiziando il 17-9 poi Centanni e Stanic a suon di triple piazzano un break di 13-2 che vale il sorpasso sul 22-21, vantaggio che diventa anche 27-22. Faenza risponde con un break di 10-0 frutto della manovra collettiva e degli ottimi assist di Vico con cui mette i compagni nelle migliori condizioni per segnare (32-27). Stanic suona ancora una volta riportando avanti i suoi e allora ci pensa Aromando con una tripla a regalare il 38-38, imitato da Galassi che a fil di sirena insacca una ‘bomba di tabella’ per il 51-44.

Al rientro in campo i Blacks sono determinati e sfoggiano grande aggressività e un’ottima difesa, non concedendo punti nei primi quattro minuti. L’attacco continua a girare a meraviglia con tutti i giocatori che danno il loro contributo e il vantaggio tocca ben presto la doppia cifra. Fabriano prova l’ultimo sussulto, ma non può nulla quando Faenza spinge sull’acceleratore piazzando la fuga decisiva arrivando a toccare anche il +28: 93-65. I Blacks ipotecano il match a 6’ dalla fine gestendo un largo vantaggio, tanto che per la qualificazione ai quarti non c’è neanche bisogno di attendere i risultati delle altre formazioni.

L’analisi di coach Federico Grandi:

"Sapevamo che sarebbe stato un test molto impegnativo soprattutto dal punto di vista fisico, contro una delle squadre più forti dell'intera Serie B; abbiamo sofferto molto a rimbalzo che penso sia il dato più eloquente (17 in meno), concedendone 20 offensivi. Sicuramente l'aspetto dove abbiamo fatto peggio è quello difensivo, proteggendo poco e male l'area. Per quanto riguarda l'andamento della partita, i primi due quarti li abbiamo giocati molto bene, tenendo un bel ritmo in attacco, coinvolgendoci e cercandoci; abbiamo un po sciupato quanto di buono fatto in fase offensiva con delle ingenuità difensive, ma nel complesso ho visto una squadra reattiva e pronta. Nella seconda metà di gara siamo calati prima fisicamente, subendo molto la loro fisicità, poi mentalmente, come si è potuto vedere nell'ultima frazione. Questo tipo di partite, soprattutto con squadre come Faenza di primissima fascia, forniscono importanti indicazioni su quali siano gli aspetti da limare e migliorare, come normale che sia a questo punto della stagione; ora abbiamo la possibilità di allenarci con continuità e di migliorare le nostre lacune".

Blacks Faenza 98 Ristopro Fabriano 72 (22-25; 51-44; 72-61)

FAENZA: Galassi 11, Papa 13, Siberna 10, Vico 3, Naccari ne, Poggi 8, Ballarin, Petrucci 9, Aromando 34, Tomasini 10, Pastore ne, Belmonte ne. All.: Garelli

FABRIANO: Centanni 10, Stanic 16, Gnecchi 2, Rapini ne, Bedin 17, Romagnoli ne, Bandini 4, Rapetti 6, Negri 13, Granic ne, Giombini 4. All.: Grandi