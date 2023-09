Derby di Supercoppa: La Janus Fabriano passa il turno. Battuta la General Contractor Jesi

Al PalaChemiba si gioca la prima partita ufficiale della stagione 2023/24, Fabriano e Jesi si affrontano in Supercoppa LNP per il più classico dei Derby. Diversi gli assenti per i roster di coach Grandi e Ghizzinardi, ma un’occasione buona per mettere in pratica quanto fatto in 20 giorni di preparazione contro un avversario di livello.

Subito accesissima la sfida, entrambe le compagini sentono il calore del pubblico e rispondono con canestri e difese arcigne. Bedin è padrone del pitturato, segnando e distribuendo assist in transizione; dall’altro lato un Casagrande in grande spolvero segna da qualsiasi posizione e trascina la Basket Academy fino al +4 dopo 10’.

La seconda frazione è probabilmente in miglior periodo dei biancoblu, capaci di segnare 29 punti e di subirne 17. È Jesi però a cominciare meglio, giungendo sul +9 al 12’ (massimo vantaggio ospite); ci pensa un super Giombini a ristabilire gli equilibri con quattro canestri di fila, aiutato dalle triple di Centanni. Fabriano ingrana la quarta e con un giro palla efficace va al riposo lungo sul punteggio di 50-43.

Al rientro sul parquet è di nuovo battaglia, la Ristopro cerca l’allungo decisivo mentre gli ospiti si aggrappano al match con Casagrande. Bandini sigla un paio di canestri importanti dalla panchina mentre Giombini prosegue a martellare la retina avversaria. Nelle fila di Jesi Marulli e Casagrande creano non pochi problemi alla difesa cartaia. I liberi di Valentini chiudono il terzo quarto sul 75-67.

Gli ultimi 10’ sono di dominio per i padroni di casa, la JBA non ha soluzioni per le incursioni di Giombini e Bedin, così come per i tiri dall’arco di Centanni. Il break è mortifero per la compagine di coach Ghizzinardi, costretta ad inseguire di venti lunghezze con 4’ da giocare. Il risultato è roboante, 102-84. Un grande debutto in partite ufficiali per la Janus, buona la prima per coach Grandi e il suo staff. Fabriano avanza al turno successivo di Supercoppa.

Ristopro Fabriano – General Contractor Jesi 102-84 (21-26, 29-17, 25-24, 27-17)

Ristopro Fabriano: Yannick Giombini 24 (10/10, 1/2), Simone Centanni 21 (1/3, 6/9), Matteo Negri 14 (4/6, 1/2), Alberto Bedin 14 (6/7, 0/0), Paolo Bandini 10 (3/8, 1/3), Francesco Gnecchi 7 (2/3, 1/2), Nicolas manuel Stanic 7 (2/6, 0/5), Jacopo Rapetti 5 (2/2, 0/0), Francesco Rapini 0 (0/1, 0/0), Vlatko Granic 0 (0/0, 0/0), Alex Carsetti 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 12 / 20 – Rimbalzi: 27 8 + 19 (Yannick Giombini 10) – Assist: 23 (Nicolas manuel Stanic 7)

General Contractor Jesi: Giulio Casagrande 28 (5/8, 4/6), Roberto Marulli 20 (2/6, 3/6), Lorenzo Varaschin 12 (6/11, 0/0), Tommaso Rossi 8 (3/3, 0/4), Antonio Valentini 8 (2/4, 0/0), Nicola Calabrese 8 (2/2, 0/2), Emanuele Carnevale 0 (0/1, 0/1), Joshua Vita sadi 0 (0/0, 0/0), Santiago Bruno 0 (0/0, 0/0), Alessandro Nisi 0 (0/0, 0/0), Daniele Merletto 0 (0/0, 0/0), Luca Malatesta 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 23 / 28 – Rimbalzi: 28 6 + 22 (Giulio Casagrande 6) – Assist: 7 (Tommaso Rossi 3)