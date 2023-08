Ristopro Janus Fabriano: Andrea Romagnoli è il nuovo team manager

La Ristopro Janus Fabriano è lieta di comunicare la collaborazione con Andrea Romagnoli per la stagione 2023/24. L’ex giocatore del Fabriano Basket in Serie A farà da collante tra società e squadra, mettendo a disposizione tutta l’esperienza accumulata nei campi di pallacanestro.

Nato il 10 luglio 1981, Andrea per anni ha calcato i parquet di tutta Italia; Un Fabrianese doc: dopo aver completato il settore giovanile proprio nella città della carta, il nuovo Team Manager biancoblu si guadagna la chiamata che ogni ragazzo sogna, ovvero quella della Serie A1 nella propria città. Terminato il capitolo Fabriano, Romagnoli prosegue la sua carriera tra B e C: in C1 con le maglie di La Maddalena, Assisi e Olbia; successivamente la casacca dell’Atri, formazione con la quale ha disputato i play out di serie B d’Eccellenza. Poi il trasferimento nelle vicine Senigallia (2007/08) e ancona (2008/09), con le quali ha giocato la B2 dell’epoca. Dal 2010 al 2014 si sposta in Umbria, dove vestirà le canotte di Gualdo, Foligno e Assisi, prima di concludere la sua carriera cestistica proprio con la Janus.

39 partite e 47 punti segnati tra A1 e A2, un curriculum che pochi fabrianesi possono vantare. Ora per Andrea il ritorno nel basket cittadino, nel ruolo di Team Manager e la società ne approfitta per augurargli una stagione ricca di soddisfazioni.