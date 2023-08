Ristopro Janus Fabriano: Comincia la stagione 2023/2024. Parte anche la campagna abbonamenti

La Ristopro Janus Fabriano comunica che il 21 agosto inizierà la stagione cartaia, occasione del tradizionale raduno che ogni anno riunisce tanti tifosi biancoblu desiderosi di assaggiare pallacanestro.

La giornata inizierà con le visite mediche di rito per tutti i componenti del roster, mentre nel pomeriggio (18:15 circa) sarà la volta della Palestra Mazzini dove dopo una riunione tra Staff, Società e giocatori, i tifosi avranno la possibilità di conoscere i componenti della Ristopro versione 2023/24.

Infine, dopo aver salutato i supporters, i biancoblu si trasferiranno presso La Frasca (partner ufficiale dei cartai) dove ogni anno viene consumata la cena di inizio stagione.

La società invita tutti i tifosi ad accorrere alla Palestra Mazzini per le ore 18:15 del 21 agosto, un primo assaggio di Janus in vista della prossima stagione ed in attesa di vedere i ragazzi all’opera.

La Ristopro Janus Basket Fabriano intende comunicare anche alcune importanti info ai propri tifosi, riguardanti la campagna abbonamenti 23/24 “Solo Insieme Possiamo”.

Con l’inizio della stagione biancoblu, sancita dal raduno del 21 agosto, si riapre il capitolo abbonamenti: a partire proprio da lunedì, avrete la possibilità di confermare il vostro sostegno alla squadra dopo la prelazione avvenuta due mesi fa. Basterà recarsi presso Janus Point (Salari Assicurazioni, Viale Martiri della Libertà 66) dal lunedì al venerdì dalle 16:00 alle 19:00.

Inoltre, dal 28 agosto, si apre la vendita libera per nuovi abbonati o vecchi che non hanno effettuato la prelazione. Online su www.liveticket.it oppure presso Tabaccheria delle Fontanelle, partner ufficiale biancoblu. Nelle grafiche sottostanti trovate tutte le info di prezzi e settori.