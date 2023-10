Serie B Nazionale: Esordio casalingo per la Ristopro Janus Basket Fabriano

Dopo la vittoria ad Imola nel turno inaugurale, la Ristopro Janus Basket Fabriano domenica alle 18 affronta la prima partita del campionato al PalaChemiba di Cerreto d’Esi. In attesa del ripristino del PalaGuerrieri, i biancoblù si apprestano a disputare il secondo campionato consecutivo nell’impianto cerretese, che fu anche teatro dello storico finale di stagione 2020/21 che lanciò la Ristopro in A2. Il primo avversario casalingo è la Cestistica San Severo, contro cui Fabriano giocò per l’ultima volta proprio nella stagione di A2. La compagine pugliese è stata radicalmente rinnovata dopo l’ultima stagione, conclusa con la retrocessione dopo i playout.

Alla guida del gruppo c’è l’esperto coach Luciano Nunzi, reduce da due anni a Bisceglie, e nel quintetto spicca come pivot un amato ex della Janus, Yande Fall, uno degli artefici dell’incredibile campionato 2022/23 dei biancoblù. San Severo ha scelto in regia l’argentino Stefano Pierotti, reduce da una stagione coi Colonias Gold, nel campionato paraguaiano, da 12.7 punti e 4.3 rimbalzi. La guardia tiratrice è un marchigiano doc come Mattia Magrini, l’anno scorso a Jesi, che viene affiancato sul perimetro da Djordje Pazin, nato in Serbia e formato cestisticamente in Italia alla Stella Azzurra Roma.

Sotto i tabelloni, insieme a Fall, c’è il ‘4’ tiratore Tommaso Gatto, affrontato da Fabriano quando era a San Vendemiano durante i playoff 2021. Dalla panchina coach Nunzi può ricavare la freschezza dei play-guardia Fabio Montanari ex Sant’Antimo e Luca Colombo, in arrivo proprio da San Vendemiano, e del confermato Goce Petrushevski, nato in Macedonia e formato in Italia, giunto alla sesta stagione in giallonero. Sotto canestro ci sono altri giovani, come Arcangelo Guastamacchia, 6.5 punti l’anno scorso a Teramo, e il georgiano di formazione italiana Roman Tchintcharauli, visto a Rieti e Scafati.