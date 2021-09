Semifinali di Supercoppa, Luciana Mosconi batte Imola 65 a 56

Domenica al PalaRossini la Luciana Mosconi Ancona si gioca l'accesso alle Final eight

E' stata partita vera al palaRossini tra la Luciana Mosconi Ancona e l'Andrea Costa Imola. I ragazzi di coach Coen portano a casa una vittoria arrivata dopo una vera e propria battaglia. Partono forte i padroni di casa che vanno subito avanti e gestiscono fino all'intervallo lungo (41 a 31). Nella ripresa un blackout offensivo dei biancoverdi, porta L'andrea Costa Imola al sorpasso dopo un sorprendente parziale di 11 a 0. Nel finale di terzo quarto la Luciana Mosconi però riprende il filo con il canestro avversario e rimette la sfida sui giusti binari, 54 a 45 il parziale. Nell'ultimo periodo gli ospiti provano a rientrare nel match ma la solida difesa anconetana non concede nulla e il palaRossini può festeggiare. Finisce 65 a 56 una sfida vera giocata ad alta intensità tra due squadre che potranno dire la loro nel proseguo della stagione. La Luciana Mosconi domenica sera attende la Goldengas Senigallia per la finale che vale l'accesso alle Final eight di Lignano.