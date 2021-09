Primo test casalingo per l'Aurora Jesi, nel 'return match' contro la Luciana Mosconi Ancona

Tempo di debutto casalingo per la The Supporter di coach Meneguzzo, che dopo un’altra settimana di lavoro e due amichevoli alle spalle torna nel suo Palas per ricevere la visita della Luciana Mosconi Ancona.

L’ultima uscita della squadra leoncella in questo precampionato è stata al Palas di Villa Ceccolini, contro la Bramante Basket Pesaro. Due quarti per parte il responso dello scrimmage, disputato con il consueto azzeramento del punteggio al termine di ogni periodo di gioco. Primo segmento di gara vinto da Jesi 25-22, a cui hanno fatto seguito secondo e terzo quarto che i locali si sono aggiudicati con parziali di 16-11 e 20-18. L’equilibrio della terza frazione si è confermato anche negli ultimi 10’, che hanno visto l'Aurora timbrare a fil di sirena il canestro buono per mettere la freccia e sorpassare Pesaro, piegata 13-12. Top scorer dell’incontro Fioravanti, che ha guadagnato gli spogliatoi con 22 punti a referto.

La prima amichevole interna per i ragazzi di Meneguzzo scatterà alle ore 18, configurandosi come il return-match della gara disputata una settimana fa nel capoluogo dorico e senza dubbio di grande e comune utilità per proseguire nel lavoro di rodaggio delle squadre. Ancora ai box Matteo Fabi, per via di un fastidioso virus intestinale dal quale si sta comunque riprendendo e qualche problemino per Magrini che sta gestendo un piccolo trauma alla caviglia rimediato nell’amichevole di mercoledì a Pesaro. Porte aperte al pubblico (nei limiti del 35% della capienza) per questa prima di stagione al Pala Triccoli e obbligo di green pass per poter accedere alle tribune. Posti disponibili solo in tribuna, curve e parterre rimarranno chiusi.