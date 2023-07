Santiago Bruno è un nuovo giocatore della Basket Jesi Academy

Basket Jesi Academy annuncia la firma per la prossima stagione dell’atleta Santiago Bruno.

L’esterno argentino, nella passata stagione a Taranto, ha sottoscritto con la società jesina un accordo annuale ed è pronto a mettersi a disposizione di coach Marcello Ghizzinardi.

Santiago “Tato” Bruno è una guardia di 188 cm, classe 1993, arrivato in Italia nel 2011 per vestire le casacche di Salò e Teramo in C regionale. Nel suo curriculum di spessore molte le esperienze in giro per l’Italia, da quelle in DNC con Fabriano e Mazara del Vallo, fino al salto in B nel 2014 con Martina Franca, cui hanno fatto seguito le stagioni a San Miniato, Bisceglie, Piacenza (campionato vinto) ed Omegna con la vittoria della Coppa Italia.

Dopo un ritorno a Piacenza nel 2020 firma a Taranto e gioca una stagione da protagonista, per poi trasferirsi alla Fortitudo Agrigento dove conquista la promozione in A2.

Lo scorso anno Bruno è di nuovo a Taranto, squadra con cui chiude una stagione da 8,7 pt a gara col 51% da due e il 33% da tre.

“Ho avuto la fortuna di allenare Santiago Bruno ad Omegna - il commento di coach Marcello Ghizzinardi - e posso spendere solo parole positive su di lui. È un giocatore che sa fare tante cose utili per la squadra ma che, al bisogno, sa ergersi a protagonista con giocate di qualità. Nel nostro sistema è un giocatore perfetto, con qualità riconosciute, e allo stesso tempo una persona eccezionale che sarà un piacere tornare ad allenare”.