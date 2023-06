Basket Jesi Academy: Sarà ancora Serie B, ora è ufficiale

Sarà ancora Serie B per la General Contractor Jesi. Dopo la stagione appena conclusa in cui i marchigiani hanno sfiorato l'accesso ai playoff per la promozione, la società marchigiana ha completato tutto l'iter per l'scrizione al prossimo campionato di Serie B Nazionale per riprovarci con fiducia.

Al fianco della Jesi Basket Academy ci sarà il nuovo sponsor SoS Pont, società altotesina specializzata in lavori edili, specificatamente nella realizzazione di ponteggi.