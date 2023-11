Serie B: la Janus Fabriano crolla in casa contro Padova. Coach Grandi: " Chiediamo scusa ai tifosi, atteggiamento inaccettabile"

Squadra in casa

Squadra in casa Fabriano

Brutta sconfitta per la Janus baskerFabriano che, tra le mura amiche del PalaChemiba, si arrende alla Virtus Padova.

Partita strana. Dopo una buona partenza nel primo quarto, i padroni di casa sono usciti dal campo lasciando il controllo della sfida alla Virtus. Emblematico il parziale del secondo quarto finito 15 a 29 per padova.

Nella ripresa il copione non è cambiato con Fabriano che non riusciva a tenere in campo la giusta intensità e cattiveria. Gli ospiti hanno controllato la sfida senza problemi portando a casa una vittoria importante.

Pesanti le parole di coach Grandi a fine partita che ha definito inaccettabile l'atteggiamento dei suoi e ha voluto chiedere scusa ai tifosi per la prestazione.

Ristopro Fabriano - Pallacanestro Virtus Padova 70-86 (21-19, 15-29, 17-21, 17-17)

Ristopro Fabriano: Alberto Bedin 16 (6/7, 0/0), Francesco Gnecchi 12 (4/6, 1/3), Simone Centanni 11 (1/5, 2/8), Matteo Negri 10 (0/3, 1/6), Nicolas manuel Stanic 9 (1/8, 2/8), Vlatko Granic 8 (4/7, 0/2), Yannick Giombini 4 (2/3, 0/1), Paolo Bandini 0 (0/0, 0/1), Jacopo Rapetti 0 (0/0, 0/0), Francesco Rapini 0 (0/0, 0/0), Samuele Romagnoli 0 (0/0, 0/0), Alex Carsetti 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 16 / 22 - Rimbalzi: 35 14 + 21 (Alberto Bedin 10) - Assist: 13 (Nicolas manuel Stanic 6)

Pallacanestro Virtus Padova: Andrea Scanzi 21 (3/7, 5/7), Michele Ferrari 19 (8/17, 0/0), Michele Antelli 16 (2/4, 4/6), Corrado Bianconi 15 (2/3, 3/5), Giacomo Cecchinato 5 (2/3, 0/4), Lorenzo Molinaro 5 (1/2, 1/2), Federico Schiavon 5 (1/1, 1/1), Federico Osellieri 0 (0/1, 0/0), Aaron Guevarra 0 (0/0, 0/0), Francesco Padovani 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 6 / 10 - Rimbalzi: 37 7 + 30 (Michele Ferrari 11) - Assist: 14 (Michele Antelli, Giacomo Cecchinato 4)