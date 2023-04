Serie B: La Ristopro Fabriano ospita Imola nell'ultimo match casalingo di regular season

La Ristopro Janus Basket Fabriano conclude la regular season davanti ai propri tifosi, domenica alle ore 18, contro la Virtus Imola. Poi, l’ultimo impegno a Senigallia del 7 maggio e quindi l’inizio dei playoff nel weekend 13/14 maggio. I ragazzi di coach Daniele Aniello sono già sicuri della terza posizione finale e non potranno apportare miglioramenti alla loro classifica in queste due ultime partite, però la squadra sarà determinata a difendere innanzitutto l’imbattibilità stagionale del PalaChemiba contro la Virtus Imola.

La squadra giallonera, che si è comportata molto bene finora in una categoria che non disputava da 17 anni, è invece a caccia del miglior posizionamento nella griglia del play-in dove poi si giocherà tutte le proprie carte per raggiungere la B d’Elite, dove la Ristopro è già sicura di essere.

La squadra di coach Marco Regazzi ha tenuto un rendimento più che positivo nell’arco di tutta la stagione e in queste ultime settimane è tornata a crescere, dopo una lieve flessione. All’andata la Virtus sconfisse la Janus con i due elementi più qualitativi a trascinarla, ossia il play-guardia Luca Galassi e l’ala Borislav Mladenov. Nello starting-five giallonero ci sono anche l’ex di turno Claudio Tommasini, l’anno scorso in A2 con la maglia biancoblù, l’ala-pivot Marco Morara e l’altro elemento del pacchetto lunghi Jacopo Aglio. Dalla panchina arrivano i contributi di Jacopo Soliani e Lorenzo Dal Pozzo nei ruoli 1-2 e di Francesco Magagnoli come ala, oltre al recuperato Alessandro Alberti. Sotto le plance Alessandro Vigori, pivot che l’anno scorso era all’Andrea Costa Imola e giunto in giallonero per rimpiazzare l’infortunato Milovanovic, e Riccardo Carta completano un reparto solido.