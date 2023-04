Serie B: La Ristopro Fabriano batte la Luciana Mosconi e porta a casa il derby

La Luciana Mosconi Ancona esce sconfitta dal campo della Ristopro Fabriano e lascia nel piccolo hangar di Cerreto d’Esi una buona dose (se non tutte) di speranze per agganciare il quarto posto. Partita sostanzialmente equilibrata ma sempre condotta dai fabrianesi che non sono però mai riusciti a scrollarsi di dosso la squadra di Coen che dal canto suo non ha saputo produrre il guizzo necessario per ribaltare la partita. I dorici pagano una brutta serata al tiro con quel 21% da tre punti che è la seconda peggior prestazione nel tiro pesante della stagione bianconeroverde, dietro soltanto a quella nefasta serata del Palascherma contro Empoli. Tiro ma non solo. Stride quel 41-31 in favore della Janus alla voce rimbalzi, e sono tantissime quelle 11 carambole offensive concesse ai cartai. Cifre che incastonate in una partita dove la forbice non è mai stata più ampia di 12 punti risultano essere più che decisive. Ancona non ha avuto i punti di Carnovali (solo 3 con 1/7 dal campo) ingabbiato e neutralizzato dalla difesa biancoblu, ha dovuto convivere con la gestione delicata dei falli di Bedin e Ciribeni ed ha accusato a dismisura l’assenza di Giombini, in panchina a onor di firma per una scavigliata che lo ha bloccato per tutta la settimana precedente al match.

Fabriano inizia forte con Gulini che segna 8 dei primi 10 punti. Ancona risponde con Ciribeni e si mette a inseguire. Dopo 5′ la tripla di Stanic manda i cartai sul 15-11 e poi si accende Centanni. L’ex capitano dorico segna gli ultimi 11 punti della Janus che conduce 26-24 al 10′. Nel frattempo nella Luciana Mosconi c’è un buon impatto di Reggiani e Czoska con Bedin che ha già due falli.

Petracca porta i locali sul 30-25 ma Ancona sa rispondere arriva alla parità a -6’27” dall’intervallo. Coen ruota i suoi effettivi cercando di sfruttare le maggiori rotazioni. Fabriano sarà pure corta ma tanto solida. Sale in cattedra Stanic con 6 punti di seguito che porta la Janus sul 38-33 con 2’28” da giocare nel quarto. Dopo il time out arrivano quattro punti di Czoska che fallisce un rigore a porta vuota prima del suono della sirena con i padroni di casa in vantaggio 41-37.

Si segna poco a inizio di terzo quarto. Ancona va a -1 (43-42) con un paio di guizzi di Ciribeni. Sul 46-44 c’è un primo tentativo di allungo della Janus che firma un 10-0 capace di infiammare il suo pubblico sempre presente, caldo ed eccitato. E’ un brutto momento per la Luciana Mosconi che deve convivere con i 4 falli di Ciribeni, gestire i troppi rimbalzi offensivi concessi e i nervi che iniziano a scoprirsi. Fabriano vola sul 56-44 e forse non capitalizza a fondo il buon momento. Reggiani segna il -10 per i suoi, Fabriano sbaglia qualche occasione di troppo e gli ospiti rosicchiano fino al -5 (56-51) con i liberi di Ambrosin e Reggiani. Un buono scarto considerando come sono andate le cose nel terzo quarto.

E’ il momento di stringere i denti e cercare di mettere le mani sulla partita ma l’inizio di ultimo periodo vede Petracca segnare due triple che riporta inerzia dalla parte biancoblu (62-51 – 8’20”). Tutto da rifare ancora per i dorici che trovano un canestro da sotto di Bedin e poi torna a due possessi pieni dopo un tecnico a Papa e il 2/2 di Ambrosin. Fabriano a -7’42” è già in bonus ma la Luciana Mosconi non sa sfruttare questo dato non riuscendo di fatto mai ad andare in lunetta da li alla fine. Carnovali segna l’unico canestro dal campo della sua serata portando i dorici ancora a -6 (64-58) quando arrivano gli ultimi 5′ di partita. Ciribeni segna da tre ma subito dopo risponde Stanic (69-61). Dopo il jumper di Gulini è ancora Ciribeni a tenere aperte le speranze doriche. Tripla e time out di Aniello a -3’44” dalla fine con la Janus avanti 71-66. Quando si riprende la Luciana Mosconi non riesce a finalizzare le sue offensive. Papa segna il 73-66 mentre il cronometro corre e in mezzo ci sono solo errori dei dorici che suonano come una sentenza. Dopo il canestro di Ambrosin ecco l’ultimo minuto con la tripla di Centanni che è una condanna per i suoi ex colori. Finale 76-68 con Fabriano che festeggia la certezza di essere tra le prime quattro e la Luciana Mosconi che torna a casa con tutti gli interrogativi di come finirà questa regular season.

Ristopro Fabriano – Luciana Mosconi Ancona 76-68 (26-24, 15-13, 15-14, 20-17)

Ristopro Fabriano: Simone Centanni 20 (2/3, 4/14), Nicolas manuel Stanic 17 (4/10, 3/10), Andrea Petracca 14 (4/6, 2/5), Gianmarco Gulini 14 (4/6, 2/5), Francesco Papa 7 (3/4, 0/2), Yande Fall 4 (2/5, 0/0), Riccardo Azzano 0 (0/0, 0/0), Tommaso Patrizi 0 (0/0, 0/0), Alessandro Gianoli 0 (0/0, 0/0), Alex Carsetti 0 (0/0, 0/0), Francesco Stazi 0 (0/0, 0/0), Patrizio Verri 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 5 / 7 – Rimbalzi: 39 9 + 30 (Andrea Petracca 10) – Assist: 13 (Simone Centanni 4)

Luciana Mosconi Ancona: Leonardo Ciribeni 20 (6/8, 2/5), Matteo Ambrosin 12 (4/6, 0/3), Francesco Reggiani 11 (2/3, 1/2), Alberto Bedin 8 (4/8, 0/0), Nikodem Czoska 8 (4/7, 0/0), Lorenzo Panzini 6 (0/1, 2/6), Tommaso Carnovali 3 (1/2, 0/5), Filippo Guerra 0 (0/0, 0/3), Niccolò Piccionne 0 (0/0, 0/0), Davide Petrilli 0 (0/0, 0/0), Yannick Giombini 0 (0/0, 0/0), Sega Tamboura 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 16 – Rimbalzi: 27 4 + 23 (Alberto Bedin, Tommaso Carnovali 6) – Assist: 11 (Lorenzo Panzini 4)