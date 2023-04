Serie B: E' tempo di derby, tutte le info biglietti per Ristopro Fabriano - Luciana Mosconi

Su indicazioni della Janus Basket Fabriano si comunicano le modalità per l’acquisto dei biglietti relativi al settore ospiti del PalaChemiba di Cerreto d’Esi in occasione della gara tra Ristopro Fabriano e Luciana Mosconi Ancona in calendario domenica 16 aprile alle ore 18.00.

I biglietti (per un totale di 90 posti come la capienza dell’intero settore) sono in vendita sul circuito www.liveticket.it al prezzo unico di 10€ (senza ridotti e altre distinzioni di prezzo). In caso di disponibilità dei tagliandi verrà aperta la biglietteria del palasport domenica prima dell’inizio della partita.