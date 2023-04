Serie B: Nel finale al cardiopalma la spunta Fabriano. Espugnata San Miniato

Girone C

Serie B Girone C

Squadra in casa

Squadra in casa Fabriano

Finale in volata e vittoria di misura per la Ristopro Fabriano. Sul parquet dell'Etrusca San Miniato la squadra di coach Aniello porta a casa un successo importantissimo che per molti tratti della gara è parso lontanissimo.

I padroni di casa infatti, hanno condotto la gara per 3 quarti grazie ad una grande difesa. Fabriano ha retto l'urto restando in scia e nell'ultimo quarto è riuscita grazie ad un grande parziale di 11 a 17 a portare a casa due punti fondamentali per la classifica.

Le parole di coach Daniele Aniello, al termine della sfida:

“Sapevamo che sarebbe stata una gara sporca e fisica e così è stata. Ci hanno fatto soffrire per tutta la partita con la loro grande energia difensiva, in più abbiamo faticato parecchio nella nostra metà campo nei primi dieci minuti. Siamo riusciti a tenere la gara punto a punto con il cuore che questo gruppo ha sempre dimostrato di avere e nel finale l’abbiamo vinta con delle giocate importanti sui due lati del campo grazie alla qualità dei protagonisti.”

La Patrie San Miniato - Ristopro Fabriano 59-61 (20-12, 16-20, 12-12, 11-17)

La Patrie San Miniato: Lorenzo Bellachioma 20 (4/9, 3/7), Luca Tozzi 12 (1/8, 2/4), Daniel Ohenhen 10 (5/7, 0/0), Niccolò Venturoli 9 (2/3, 0/7), Davide Guglielmi 6 (0/0, 2/6), Stefano Capozio 2 (1/3, 0/1), Renato Quartuccio 0 (0/0, 0/4), Alessandro Spatti 0 (0/3, 0/1), Giorgio Bellavia 0 (0/0, 0/0), Giulio Speranza 0 (0/0, 0/0), Giosue Tamburini 0 (0/0, 0/0), Leonardo Cipriani 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 12 / 14 - Rimbalzi: 38 12 + 26 (Luca Tozzi 11) - Assist: 14 (Renato Quartuccio 5)

Ristopro Fabriano: Nicolas manuel Stanic 19 (2/3, 4/9), Francesco Papa 15 (5/9, 0/1), Simone Centanni 12 (2/6, 2/8), Yande Fall 10 (5/7, 0/0), Andrea Petracca 3 (0/2, 1/1), Riccardo Azzano 2 (1/1, 0/2), Gianmarco Gulini 0 (0/2, 0/1), Alessandro Gianoli 0 (0/0, 0/0), Tommaso Patrizi 0 (0/0, 0/0), Patrizio Verri 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 10 / 18 - Rimbalzi: 33 6 + 27 (Francesco Papa 10) - Assist: 5 (Simone Centanni 2)