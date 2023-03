Serie B: La Janus Fabriano lotta ma non basta. Al Pala Arti Grafiche Reggiani vince Ozzano

Girone C

E' andata in scena al Pala Arti Grafiche Reggiani la sfida d'alta quota tra la Sinermatic Ozzano e la Janus Fabriano, reduce dalla vittoria contro la capolista Rieti.

I Marchigiani arrivavano alla sfida a vele spiegate dopo il successo contro Rieti nell'ultimo turno. La partita è subito avvincente con la due squadre che trovano con facilità la via del canestro in un primo quarto da 25 pari. Nel secondo quarto il copione del match non cambia con Fabriano che prova a scappare e ozzano che rimane attaccata.

Nella rirpesa arriva la svolta del match. I padroni di casa stringono le maglie in difesa e, grazie ad un parziale di 24 a 12, cambiano l'inerzia del match. Nell'ultimo quarto Fabriano prova a rientrare ma Ozzano spegne tutti i tentativi di rimonta dei marchigiani e riesce a portare a casa una vittoria importante che gli permette di accorciare in classifica.

Sinermatic Ozzano - Ristopro Fabriano 87-79 (25-25, 19-22, 24-12, 19-20)

Sinermatic Ozzano: Gioacchino Chiappelli 21 (8/9, 1/3), Carlo Balducci 19 (5/8, 2/3), Dimitri Klyuchnyk 15 (4/5, 1/2), Marco Barattini 10 (3/8, 0/5), Simone Bonfiglio 9 (1/1, 2/6), Matteo Folli 7 (2/2, 1/2), Manuel Carpani 6 (3/5, 0/2), Tommaso Felici 0 (0/2, 0/2), Simone Lasagni 0 (0/0, 0/1), Riccardo Galletti 0 (0/0, 0/0), Francesco Buscaroli 0 (0/0, 0/0), Filippo Salsini 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 14 / 17 - Rimbalzi: 29 6 + 23 (Gioacchino Chiappelli, Dimitri Klyuchnyk 7) - Assist: 19 (Marco Barattini 7)

Ristopro Fabriano: Francesco Papa 27 (8/11, 3/4), Simone Centanni 21 (4/5, 3/8), Nicolas manuel Stanic 11 (2/9, 1/3), Riccardo Azzano 9 (2/4, 1/1), Andrea Petracca 8 (0/1, 2/7), Yande Fall 2 (1/3, 0/0), Gianmarco Gulini 1 (0/0, 0/0), Patrizio Verri 0 (0/0, 0/0), Daniel Onesta 0 (0/0, 0/0), Alessandro Gianoli 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 15 / 24 - Rimbalzi: 29 6 + 23 (Riccardo Azzano 10) - Assist: 20 (Nicolas manuel Stanic 12)