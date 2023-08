Cab Stamura: Parte la stagione 2023/2024 in un ambiente già carico e pieno di belle e giovani speranze

Gruppo ancora non al completo ma ambiente già carico e pieno di belle e giovani speranze. La stagione 23/24 del gruppo CAB Stamura di Serie B Interregionale e Under 19 Eccellenza è iniziato in un caldissimo tardo pomeriggio con la luce accecante di metà agosto. Al Palascherma presenti 10 giocatori, volti sorridenti e ben predisposti ad iniziare quello che che coach Petitto ha definito “una lunga cavalcata” nel suo breve discorso iniziale. La parola poi è passata al Presidente biancoverde Gabriele Virgili che non è voluto mancare all’happening iniziale della squadra che si cimenterà nel doppio impegno di Serie B Interregionale e U19 Eccellenza.



I saluti di rito, la consegna del materiale tecnico e di rappresentanza e tante chiacchiere che hanno poi portato alla fine della serata dove tutti sono tornati a casa in attesa di darsi appuntamento per le ore 17.00 di giovedi 17 agosto quando ci sarà il primo allenamento dell’anno.

Ovvia attesa per i volti nuovi. Dei quattro “acquisti” del mercato estivi erano presenti lo sloveno Tadej Kumer, arrivato accompagnato da mamma e fratello minore, l’argentino Matias Zanotto, giunto stremato dopo un lungo volo con tanto di ritardo per sciopero che lo ha portato dalla sua Bahia Blanca ad Ancona passando per Buenos Aires, e il maliano, Mamadou Diop, che ha ritrovato il suo amico Sega Tamboura che gli farà da cicerone nei suoi primi giorni anconetani. Raggiungerà la squadra venerdi l’ultimo arrivato in ordine temporale, Francesco D’Agnano, che è rimasto a casa per via dell’esame della patente di guida da sostenere proprio in questi giorni. Il resto del gruppo era formato da vecchie conoscenze a partire da Piccionne, Tamboura, Barletta e Paoletti, fino a Monaco, Filippetti e Virgili. Inizieranno la preparazione con qualche giorno di ritardo Bora, Balducci e l’argentino Gallo che deve ancora rientrare in Italia. Aggregati al gruppo ci saranno anche Davide Ansevini, di rientro al CAB Stamura dopo due anni vissuti nelle giovanili del Derthona, Alessandro Bolognini, che ha chiesto e ottenuto la possibilità di allenarsi con i biancoverdi, e due baby del 2008, Enrico Albanelli e Matteo Stroppa che assaggeranno il campo in attesa del via della preparazione della loro U17 Eccellenza.

Coach Gian Marco Petitto, con un’abbronzatura impeccabile, ha presentato ai ragazzi il suo staff a partire da Gabriele “Gaga” Ruini, fresco di rientro al CAB Stamura, e Vincenzo Mele che è già entrato in piena sintonia con il gruppo. Altri due volti nuovi a ricoprire le caselle del preparatore fisico e fisioterapista. Largo a giovani con Alessandro Caretti, toscano di Orbetello con trascorsi romani nella Stella Azzurra e Olimpia, e Corrado Pietroni che riabbraccia i colori stamurini che aveva avuto addosso in epoca delle giovanili (compagno di squadra di Alessandro Pajola e con lui tanti successi e una Finale Nazionale U15) e li ritrova ora nel ruolo di fisioterapista dopo aver completato il proprio percorso di studi.

Presenti anche i Dirigenti Marco Polenta (seguirà i ragazzi nel campionato U19 Eccellenza), Ettore Giorgetti, altro componente del Consiglio Direttivo, e Stefano Virgulti.