Cab Stamura: Francesco D'Agnano completa il roster 2023/2024

Poker di nuovi arrivi completato in casa CAB Stamura. Il roster biancoverde 23/24 che parteciperà al campionato di Serie B Interregionale e Under 19 Eccellenza si compone di un altro tassello che saprà aggiungere valore e talento alla squadra di coach Petitto. La Società dorica ha infatti raggiunto l’accordo con il giocatore Francesco D’Agnano, guardia-ala di 195cm classe 2005.

Pugliese di San Vito ai Normanni (in biancoverde troverà anche il suo conterraneo Vincenzo Mele componente dello staff tecnico) D’Agnano inizia il percorso delle giovanili nell’Happy Casa Brindisi con cui nel 2019 partecipa alla Finale Nazionale U14 ottenendo anche la chiamata in un raduno della Nazionale azzurra di categoria. L’anno successivo il trasferimento a Rimini dove gioca i campionati U15 e U16 Eccellenza. Resta in Romagna ma a Cesenatico dove trascorre altri due anni militando nei gruppi U17 e U19 mettendo in mostra le sue ottime doti fisiche e realizzative.

Nell’ultima stagione D’Agnano esordisce in Serie B con ottimi rendimenti e numeri. Il brindisino veste la casacca del Cus Jonico Taranto e non sente affatto il peso della categoria e lo scotto dell’etichetta di rookie. 31 presenze con 11.7′ di impiego medio a partita in una stagione terminata con la serie di playout persa contro Avellino per la B Nazionale (poi Taranto è stato rispescato). Complessivamente ha segnato 31 punti con season high di 7 punti fatto registrare in due occasioni (nella vittoria in casa contro Pozzuoli e nella sconfitta esterna di Ruvo). Il nome di Francesco D’Agnano figura anche nel ranking di Italhoop, l’autorevole sito specializzato in basket giovanile, che lo ha inserito tra i top 25 della categoria a livello nazionale.

D’Agnano è descritto come un esterno dotato di ottime doti atletiche che gli consentono di attaccare il ferro con grande efficacia, in possesso di un buon tiro e vanta altrettante qualità in fase difensiva. Va ad aggiungersi in un roster giovanissimo come quello stamurino ma dove non mancherà di certo atletismo e eccellenze dal punto di vista fisico.