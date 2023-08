Cab Stamura: Parte la stagione 2023-2024

Subito dopo Ferragosto si parte. Alle 18.00 di mercoledi 16 agosto è programmato il raduno del gruppo CAB Stamura Ancona che parte così ufficialmente per la lunga e affascinante stagione 23/24 che lo vedrà coinvolto nel campionato di Serie B Interregionale e Under 19 Eccellenza.

Capeggiato da coach Gian Marco Petitto e dal suo staff composto dagli assistenti Gabriele Ruini e Vincenzo Mele dal preparatore fisico Alessandro Caretti e dal fisioterapista Corrado Pietroni, il gruppo biancoverde si ritroverà al Palascherma per un primo incontro i saluti di rito da parte della Società e la consegna del materiale. Da giovedi 17 si inizierà a sudare con il primo allenamento della stagione programmato per le ore 17.00. In questa prima fase di preparazione la squadra si allenerà sempre nell’impianto di via Monte Pelago causa indisponibilità del Palarossini che fino al 10 settembre sarà occupato dagli Europei di volley.

IL PROGRAMMA DEGLI ALLENAMENTI

Il programma degli allenamenti prevede una doppia sessione di lavoro per venerdi 18, mentre sabato 19 si scende in campo al pomeriggio prima della domenica di riposo. Lunedi 21 inizia la prima settimana completa con doppie sessioni previste per le giornate di lunedi, mercoledi e venerdi. Il tutto sempre al Palascherma.

LE AMICHEVOLI

Lo staff tecnico ha intanto organizzato le prime partite amichevoli con coach Petitto che intende far giocare il più possibile la sua squadra in questo periodo di preseason e anche contro avversari di categoria superiore. Il primo test è fissato per sabato 2 settembre al Palascherma contro la Janus Fabriano degli ex Centanni, Bedin e Giombini. Mercoledi 6 di nuovo nell’impianto dorico contro il Basket Jesi Academy. Il calendario degli scrimmage di precampionato è in via di definizione e nelle prossime settimane verranno ufficializzati altri test per rodare al meglio la nuova squadra biancoverde.