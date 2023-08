CAB Stamura: Il nuovo centro arriva dal Mali

Il CAB Stamura Ancona comunica di essersi assicurata le prestazioni dell’atleta Mamadou Diop che verrà inserito nel gruppo biancoverde che disputerà il campionato di Serie B Interregionale e Under 19 Eccellenza.

Nato nel Malì (connazionale e amico di Sega Tamboura) il 23 maggio 2005, Diop è arrivato in Italia nel 2019 iniziando il percorso nelle giovanili dell’Academy Basket Fidenza. In Emilia mette subito in mostra evidenti elevate doti fisiche affinando quelle tecniche. Nel 2021 il trasferimento a Brescia dove continua il processo di crescita che continua con le tappe di San Severo e Piacenza. Nell’ultima stagione in maglia Assigeco ha giocato il campionato Under 19 e parallelamente quello di C Gold lombarda.

Lo staff del CAB Stamura ha visionato Diop in uno dei workout estivi svolti nell’ultimo periodo rimanendo favorevolmente impressionato per la grande attitudine al lavoro e ottime doti fisiche di un giocatore verticale che metterà il suoi 205cm al servizio della causa biancoverde stamurina.

Nel CAB Stamura Diop indosserà la maglia numero 34.