Cab Stamura: il nuovo acquisto arriva dalla Slovenia

Nuova addizione nel roster del CAB Stamura che affronterà nella stagione 23/24 i campionati di Serie B Interregionale e quello dell’Under 19 Eccellenza.

Dopo gli arrivi di Diop e Zanotto, e le conferme del nucleo di giocatori classe 2005 e 2006 già in organico dalla passata annata sportiva, ecco sbarcare in biancoverde l’atleta di nazionalità slovena Tadej Kumer, altro elemento del 2005 che andrà ad aggiungere qualità all’organico affidato alle cure tecniche di Gian Marco Pettito e del suo staff.

Kumer è un giocatore in grado di ricoprire più ruoli, sia sugli esterni essendo dotato di buon tiro e rapidità, che più vicino a canestro avendo comunque in dote 192cm e una eccellente struttura fisica.

Nativo di Ceje 18 anni compiuti lo scorso 26 giugno, quella di Ancona per Kumer sarà la sua terza esperienza in Italia. Cresciuto cestisticamente nel KK Elektra Šoštanj e varca i confini sloveni nel 2021 per andare al Next Step Rapallo dove gioca sia il campionato Under 17 che quello di C Silver contribuendo alla vittoria e alla promozione in C Gold. Nell’estate 2022 passa alla Fulgor Fidenza diventando uno dei cardini della formazione U19 Eccellenza allenata dall’ex Azzurra Lorenza Arnetoli. Simultaneamente fa parte dell’organico della prima squadra di C Gold che vince il campionato guadagnandosi il salto nell’attuale B Interregionale.