Serie B: la Ristopro Janus Fabriano ospita Roseto per tornare alla vittoria

La Ristopro Janus Basket Fabriano cerca di interrompere la mini-striscia di due ko di fila contro una delle big del girone quale è la Liofilchem Roseto, ospite domenica alle 18 al PalaChemiba di Cerreto d’Esi. Se per i biancoblù di coach Federico Grandi sono arrivate per la prima volta in stagione due sconfitte consecutive, d’altro canto i biancazzurri abruzzesi sono in striscia positiva da cinque giornate e viaggiano al secondo posto in classifica, in coabitazione con San Vendemiano, alle spalle della capolista Ruvo di Puglia.

Il rendimento di alto profilo della Liofilchem non è una sorpresa, perché quella allestita in estate è una squadra di primo piano e con tanti interpreti di esperienza e talento. In panchina c’è un coach di grande esperienza come Franco Gramenzi, che negli ultimi otto anni ha guidato Latina in Serie A2, e ai suoi ordini c’è una rotazione di qualità, a partire da un quintetto con pochi eguali. In cabina di regia la Liofilchem schiera, con ogni probabilità, il giocatore di maggior talento e pedigree che abbia mai militato nella terza serie italiana, ossia Vangelis Mantzaris: greco, classe 1990, ha in bacheca due Eurolega vinte con l’Olympiacos. Delle sue iniziative i principali beneficiari sono la guardia matelicese, ex di turno per esser stato con la Ristopro nel 2021/22, Marco Santiangeli, miglior marcatore rosetano. Come ala piccola c’è Alessio Donadoni, esterno di estrema utilità su entrambi i lati del campo. Sotto canestro le due torri sono Mitchell Poletti, sceso in B dopo tanti anni di A2, e Dimitri Klyuchnyk, reduce da un biennio ad Ozzano. Dalla panchina i principali protagonisti sono Giordano Durante, che è arrivato da Latina insieme a coach Gramenzi, tuttavia talvolta il play classe 2002 viene inserito in un quintetto più leggero con Donadoni a scalare da sesto uomo. Sul perimetro ha minuti importanti un altro ex A2, come Vincenzo Guaiana. A presidio dei tabelloni, dopo la rescissione con Thiam, sta emergendo il classe 2002 nato in Camerun e formato cestisticamente in Italia Georges Tamani, che in B aveva giocato a Pozzuoli e Cesena. I giovani Ousman Maiga e Brian Dervishi completano la rotazione.