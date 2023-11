Serie B: la Ristopro in trasferta a Chieti per tornare alla vittoria

Reduce dalla sconfitta interna contro la Virtus Padova, la Ristopro Janus Basket Fabriano farà visita domenica alle ore 18 alla Lux Chieti al PalaTricalle. I ragazzi di coach Federico Grandi hanno l’imperativo di voltare pagina, dopo il ko della scorsa giornata, e ritrovare le prestazioni che avevano contraddistinto in positivo i precedenti tre incontri.

Chieti, che annovera tra le proprie fila tanti graditi ex biancoblù, è finora imbattuta nel proprio palasport in regular season ed ha in classifica 9 punti, a causa di un punto di penalità inflitto dalla Fip nella scorsa settimana.

Una delle conoscenze biancoblù siede in panchina, coach Daniele Aniello, che è al timone di una squadra determinata a disputare un campionato di alto profilo dopo esser scesa dalla A2 nella scorsa primavera. A disposizione del tecnico di Grottammare c’è un roster di qualità e con grande esperienza della categoria. Il play Roberto Maggio, fin qui condizionato da qualche problema fisico, è stato ben supportato nel ruolo dall’argentino ex Osimo Juan Rodriguez Suppi e dal 21enne Thomas Reale, unico confermato dalla scorsa stagione fra i biancorossi. Come guardia titolare agisce Leonardo Ciribeni, che ha militato ad Ancona insieme ai nostri Bedin e Giombini. Nel ruolo di ala piccola si alternano il tiratore Gabriele Berra e un altro ex, Maurizio Del Testa, giocatore di grande affidabilità difensiva. Sotto canestro non manca l’esperienza con un altro ex Ancona come Alessandro Paesano, l’altro argentino Enzo Cena e un affermato Edoardo Tiberti a garantire tante soluzioni tattiche diverse.

Sarà una partita speciale per la presenza di tanti amati ex: il dirigente Paolo Fantini, per oltre un decennio con i nostri colori; coach Daniele Aniello, che ci ha condotto in B nel 2017 e poi alla qualificazione in B Nazionale nella scorsa stagione; il vice Francesco Olivieri, braccio destro in biancoblù di Aniello fino a giugno; il preparatore atletico Luca Franco, anche lui nel 2022/23 con la Janus; il giocatore Maurizio Del Testa, che ha indossato la nostra maglia nella stagione 2019/20 poi interrotta per il Covid.

L'analisi di coach Grandi:

"Veniamo da una buona settimana di allenamenti, a parte qualche piccolo problema fisico risolvibile. Abbiamo analizzato ciò che non ha funzionato domenica scorsa contro Padova e ci abbiamo lavorato tanto dal punto di vista tattico, soprattutto su quelle scelte che ci avevano tolto ritmo e fiducia in attacco. Chieti è scesa dalla A2 e che ha costruito un roster di primo livello con l’obiettivo subito di tornare nella categoria superiore. È una squadra organizzata, con un reparto esterni esperto e fisico e lunghi dinamici che corrono bene il campo e danno una grande varietà di alternative tattiche. Il loro fattore campo è importante, non a caso sono imbattuti nel proprio palasport e hanno una elevata produzione offensiva con 85.5 punti segnati di media nelle partite interne, sfruttando le situazioni in transizione e in campo aperto. Dovremo fare grande attenzione a limitare le loro corse in transizione ed accoppiarci rapidamente, per fare ciò dovremo costruire e prendere buoni tiri in attacco e avere un buon bilanciamento difensivo. Chieti, come noi, avrà grande voglia di rivalsa dopo la sconfitta di domenica scorsa. Vogliamo lottare insieme e mettere in campo energia e determinazione per tutti i 40’".